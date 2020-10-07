Кому в Одессе 8 октября отключат газ и свет

Газ перестанут подавать с 10:00 до 17:30. Будут отключены потребители по таким адресам:
|
№
|Адреса отключения
|Кому отключат
|1
|пер. Косой, 1
|Население
|2
|ул. Ак. Вильямса, 41, 43а., 43(ж-з-і-к), 38/2, 43
|Население
|3
|ул. Н. Гумилёва, 14а/1, 2
|Население
|4
|пер. Радостный, 2
|Население
|5
|ул. М. Демченко, 7, 13, 15/2, 19, 19а, 21, 23 ,25, 2/1, 4, 4а, 8а, 10, 18, 20, 24, 24а, 26, 28а, 28, 20-38, 30, 2-В
|Население
|6
|ул. Саксаганского, 28
|Население
|7
|ул. Художника Фёдорова, 38, 28, 36, 33, 35
|Население
Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|Причина
|Аграрная: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
|9:00
8 окт.
|17:00
8 окт.
|Заплан.
|Аграрная: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
|9:00
8 окт.
|20:00
8 окт.
|Заплан.
|Александровский проспект: 27
|9:00
8 окт.
|17:00
8 окт.
|Заплан.
|Амундсена: 20, 24/8, 26, 32, 32А, 33, 34, 34А, 35, 37, 38А, 39, 39А, 40, 40А, 40Б, 41, 41а, 41Б, 42, 42а, 43, 43А, 45, 46, 47, 47А, 48, 48/1, 48А, 50, 51, 51/4, 51А, 51В, 52, 52/2, 52А, 53, 54, 55, 55А, 56, 56А, 57, 58, 59, 60, 61, 61/2, 61/3, 61/4, 61В, 63/1, 63/3, 63/4, 63/5, 67Б, 69, 73, 73а, 75, 77, 77/79, 81/1, 81Н, 83/1, 83/2, 83/3, 83/4, 83/6, 83/7, 83/8
|0:00
8 окт.
|23:00
8 окт.
|Заплан.
|10 Апреля: 2, 3, 4, 5, 6, 8
|9:00
16 сен.
|18:00
16 окт.
|Заплан.
|Апрельская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9А, 10, 10А, 11, 12А, 12Б, 13, 13А, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19
|9:00
8 окт.
|17:00
8 окт.
|Заплан.
|Асеева Юрия переулок: 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а
|9:00
8 окт.
|20:00
8 окт.
|Заплан.
|Бабаджаняна Маршала: 30, 32, 34, 36А, 38, 40, 42, 44, 44А, 44Б, 46, 48, 50, 52, 54
|9:00
8 окт.
|17:00
8 окт.
|Заплан.
|Базарная: 41, 43, 64, 66, 68, 70
|8:00
8 окт.
|20:00
8 окт.
|Заплан.
|Базарная: 45
|9:00
8 окт.
|19:00
8 окт.
|Авария
|Балтская дорога: 37, 43, 43А, 45, 46, 47, 58А, 59, 60, 62, 62-1, 64, 64А, 66, 67, 68, 70, 75б, 82, 82а, 84, 84а
|9:00
8 окт.
|20:00
8 окт.
|Заплан.
|Баркасный переулок: 1, 1а, 2, 4
|9:00
8 окт.
|20:00
8 окт.
|Заплан.
|Большая Арнаутская: 50, 59, 61, 63
|9:00
8 окт.
|17:00
8 окт.
|Заплан.
|Бреуса: 64, 65, 66, 67, 67а, 68, 69, 69А, 70, 70/1, 71, 72, 73, 73/2, 73А, 74, 76, 77, 77/3, 78, 78а, 79, 80, 81, 81/2, 81А, 82, 83, 84, 86, 86/5, 88
|9:00
8 окт.
|17:00
8 окт.
|Заплан.
|Вильямса Академика: 44, 44/1, 44/2, 46/1, 46/2, 46/3, 48/1, 48/2
|9:00
8 окт.
|17:00
8 окт.
|Заплан.
|Вронского: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-9, 8, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31/1, 31А, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 43б, 44, 44/1, 44А, 45, 45А, 45В, 46, 47, 48, 49, 50, 50А, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61А, 63, 63а
|9:00
8 окт.
|17:00
8 окт.
|Заплан.
|Гарина: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9
|9:00
8 окт.
|18:00
8 окт.
|Заплан.
|Героев пограничников: 1, 3, 7, 9, 11
|9:00
8 окт.
|19:00
8 окт.
|Заплан.
|Главная: 27А
|9:00
8 окт.
|17:00
8 окт.
|Заплан.
|Главная: 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5-5а, 7, 7а, 8, 9а, 11, 13, 13а, 14А, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 22А, 22Б, 22В, 22Г, 22Д, 22Е, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 31, 33
|9:00
8 окт.
|20:00
8 окт.
|Заплан.
|Гранатная: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 8-а, 8А, 9, 10, 11, 12, 12-Б, 13, 14, 16, 16а, 16Б, 17, 18, 19, 20, 20Б, 21, 23, 24, 24А, 25
|9:00
8 окт.
|17:00
8 окт.
|Заплан.
|Гранатный переулок: 2, 3, 4, 5, 6, 6-А, 8/1
|9:00
8 окт.
|17:00
8 окт.
|Заплан.
|Грибоедова: 1, 1а, 2
|9:00
8 окт.
|18:00
8 окт.
|Заплан.
|Гумилёва Николая: 1, 2, 2А, 4-а
|0:00
8 окт.
|23:00
8 окт.
|Заплан.
|Дальневосточная: 1, 3
|9:00
8 окт.
|18:00
8 окт.
|Заплан.
|Дача Ковалевского: 2, 14А, 28, 28Б, 30, 30/1, 30А, 30б, 32, 36, 39, 44, 50А, 56, 62А, 63, 67, 69А, 71
|0:00
8 окт.
|23:00
8 окт.
|Заплан.
|Дидрихсона: 3, 5, 5а, 9, 11
|9:00
16 сен.
|18:00
16 окт.
|Заплан.
|Днепровская: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 22, 23, 23а, 24, 24А, 25, 25А, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50А, 51
|9:00
8 окт.
|20:00
8 окт.
|Заплан.
|Добровольского проспект: 1а, 1Б, 3, 3а, 4, 5, 24, 24-1, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 40а, 42, 44, 46, 46А, 48, 50, 52
|9:00
8 окт.
|20:00
8 окт.
|Заплан.
|Донецкая: 1, 1А, 2, 3, 4
|9:00
8 окт.
|20:00
8 окт.
|Заплан.
|Екатерининская: 55
|9:00
8 окт.
|19:00
8 окт.
|Авария
|Екатерининская: 81, 83
|9:00
8 окт.
|17:00
8 окт.
|Заплан.
|Жевахова гора: 17, 19, 92, 94
|9:00
8 окт.
|20:00
8 окт.
|Заплан.
|Закарпатская: 33, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209
|9:00
8 окт.
|17:00
8 окт.
|Заплан.
|Закарпатская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 27А, 28, 29-1, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209
|9:00
8 окт.
|20:00
8 окт.
|Заплан.
|Звонкая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 28, 28А, 30, 32
|9:00
8 окт.
|20:00
8 окт.
|Заплан.
|Звонкая: 28А
|9:00
8 окт.
|17:00
8 окт.
|Заплан.
|Итальянский бульвар: 1/1
|8:00
8 окт.
|20:00
8 окт.
|Заплан.
|Кавказский переулок: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8
|9:00
8 окт.
|20:00
8 окт.
|Заплан.
|Кавказский переулок: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8
|9:00
8 окт.
|17:00
8 окт.
|Заплан.
|Кавказская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41
|9:00
8 окт.
|20:00
8 окт.
|Заплан.
|Карьерная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 17, 17А, 18, 21, 22, 24
|9:00
8 окт.
|20:00
8 окт.
|Заплан.
|Керченская: 8, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 18Б, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34
|9:00
8 окт.
|20:00
8 окт.
|Заплан.
|Кондренко: 1а, 11, 13, 19А, 50/2, 60, 60/1
|9:00
8 окт.
|17:00
8 окт.
|Заплан.
|Кордонный переулок: 1, 3, 5, 7А, 7В, 9, 11, 13, 15, 15А, 19, 29, 35, 101
|9:00
8 окт.
|17:00
8 окт.
|Заплан.
|Кордонная: 3А, 4, 9б, 12, 14, 16А, 17, 17/2, 19, 19Г, 22А, 23А, 26, 30, 35А, 38, 38а
|9:00
8 окт.
|17:00
8 окт.
|Заплан.
|Корнюшина: 2, 4, 6, 8а, 8Б, 8в, 10
|9:00
8 окт.
|17:00
8 окт.
|Заплан.
|Костанди: 74, 76, 76б, 78, 80, 80/2, 81, 82, 82А, 83, 84, 85, 86, 86А, 87, 87а, 87б, 87в, 88А, 90, 91, 91/2, 91-Б, 92, 93, 94, 95, 95А, 96, 97, 97а, 98, 98-А, 99, 99А, 100, 100Б, 101, 102, 103, 103А, 105, 107, 109, 111, 113, 121, 121А, 123, 125, 127, 129
|8:00
8 окт.
|23:00
8 окт.
|Заплан.
|Космонавтов: 38, 38А, 40, 44, 48
|9:00
8 окт.
|19:00
8 окт.
|Заплан.
|Космонавтов: 14, 16, 18
|9:00
8 окт.
|17:00
8 окт.
|Заплан.
|Краснова: 1, 3, 5, 7, 7А
|9:00
8 окт.
|19:00
8 окт.
|Заплан.
|Крылова: 1, 4, 5, 6, 6а, 6б
|9:00
8 окт.
|18:00
8 окт.
|Заплан.
|Леси Украинки: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 32а, 34
|9:00
8 окт.
|20:00
8 окт.
|Заплан.
|Ломоносова: 13, 13а, 14, 15, 16, 18
|9:00
8 окт.
|20:00
8 окт.
|Заплан.
|Люстдорфская дорога: 129, 129а, 131а, 133, 133а, 135
|8:00
8 окт.
|23:00
8 окт.
|Заплан.
|Магнитогорская: 18, 20, 20а, 24, 26, 28
|0:00
8 окт.
|23:00
8 окт.
|Заплан.
|Малиновского Маршала: 79, 81А, 81Д, 83, 85, 85а, 87, 89, 91, 91-А, 91А, 93, 95, 96, 96А, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 108А, 109, 109А, 110, 111, 112, 112а, 113, 114, 114А, 115, 115А, 115А/1, 115А/2, 116, 116А, 117, 117а, 118, 119А, 120, 120А, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 128А, 129, 130, 131, 132, 132а, 133, 133А, 134, 135, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 145б, 146, 148, 150, 152
|9:00
8 окт.
|17:00
8 окт.
|Заплан.
|Малиновский переулок: 7
|9:00
8 окт.
|17:00
8 окт.
|Заплан.
|Маловского: 3, 3А, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 18а, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 32А, 262
|9:00
8 окт.
|18:00
8 окт.
|Заплан.
|8 Марта 3-я линия: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20
|9:00
8 окт.
|20:00
8 окт.
|Заплан.
|8 Марта 4-я линия: 1, 1а, 2, 2а, 2А1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18
|9:00
8 окт.
|20:00
8 окт.
|Заплан.
|8 Марта 5-я линия: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
|9:00
8 окт.
|20:00
8 окт.
|Заплан.
|8 Марта 8-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11
|9:00
8 окт.
|20:00
8 окт.
|Заплан.
|8 Марта 9-й переулок: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 47, 47-1
|9:00
8 окт.
|20:00
8 окт.
|Заплан.
|8 Марта 1-я линия: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а
|9:00
8 окт.
|20:00
8 окт.
|Заплан.
|8 Марта 2-й переулок: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А
|9:00
8 окт.
|20:00
8 окт.
|Заплан.
|8 Марта 3-й переулок: 4, 5, 6, 8, 10
|9:00
8 окт.
|20:00
8 окт.
|Заплан.
|Маршала Жукова: 47, 47/1, 47/2, 61
|9:00
8 окт.
|17:00
8 окт.
|Заплан.
|8 Марта 4-й переулок: 2, 4, 6, 8, 10
|9:00
8 окт.
|20:00
8 окт.
|Заплан.
|8 Марта 2-я линия: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
|9:00
8 окт.
|20:00
8 окт.
|Заплан.
|8 Марта 6-й переулок: 4, 8, 9, 10, 11
|9:00
8 окт.
|20:00
8 окт.
|Заплан.
|8 Марта 5-й переулок: 4, 6, 8, 9
|9:00
8 окт.
|20:00
8 окт.
|Заплан.
|8 Марта: 1, 2, 4, 6, 7-1, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21-2, 21А, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37-1, 37-2, 37А, 37Б, 37В, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 45А, 47, 47А, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63
|9:00
8 окт.
|20:00
8 окт.
|Заплан.
|8 Марта спуск: 1, 2, 3, 4, 4а, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11
|9:00
8 окт.
|20:00
8 окт.
|Заплан.
|8 Марта 1-й переулок: 3, 4, 5, 5А, 6, 8, 10
|9:00
8 окт.
|20:00
8 окт.
|Заплан.
|8 Марта 7-й переулок: 5, 6, 7, 8, 9
|9:00
8 окт.
|20:00
8 окт.
|Заплан.
|Маячный: 1/1
|0:00
8 окт.
|23:00
8 окт.
|Заплан.
|Мечникова: 36, 36а
|9:00
16 сен.
|18:00
16 окт.
|Заплан.
|Минская: 7, 7а, 7б, 8, 8А, 9, 9А, 9в, 10, 11, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 28б
|9:00
8 окт.
|17:00
8 окт.
|Заплан.
|Мичурина: 21, 21а, 23, 25а, 25б, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43
|9:00
8 окт.
|20:00
8 окт.
|Заплан.
|Мичурина площадь: 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 14, 14-1, 14а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А
|9:00
8 окт.
|20:00
8 окт.
|Заплан.
|Моторный 2-й переулок: 2, 4, 6А, 8А, 10, 12
|9:00
8 окт.
|17:00
8 окт.
|Заплан.
|Моторный 1-й переулок: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 18-А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 34, 35, 36, 38
|9:00
8 окт.
|17:00
8 окт.
|Заплан.
|Навигационный переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19
|9:00
8 окт.
|20:00
8 окт.
|Заплан.
|Огренича Николая (Чапаева): 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 32б, 34, 36, 38, 40, 42
|9:00
8 окт.
|20:00
8 окт.
|Заплан.
|Ониловой переулок: 3, 4, 6, 8/10, 9, 12, 14
|9:00
8 окт.
|17:00
8 окт.
|Заплан.
|Парашютный переулок: 1б, 3-Б, 9, 10, 10А, 10б, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 22А, 24, 24А, 24В, 26
|9:00
8 окт.
|17:00
8 окт.
|Заплан.
|Петрова Генерала: 17, 17/2, 19, 21, 23/1
|9:00
8 окт.
|19:00
8 окт.
|Заплан.
|Посевная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56
|9:00
8 окт.
|20:00
8 окт.
|Заплан.
|Посевная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56
|9:00
8 окт.
|17:00
8 окт.
|Заплан.
|Преображенская: 66
|9:00
8 окт.
|17:00
8 окт.
|Заплан.
|Пригородная 1-я улица: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11А, 13
|9:00
8 окт.
|17:00
8 окт.
|Заплан.
|Пригородная 4-я улица: 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11а, 12, 12а, 12Б, 12В, 13, 14, 15-17, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23А, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47А, 48, 49, 50А, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 61
|9:00
8 окт.
|17:00
8 окт.
|Заплан.
|Пригородная 2-я улица: 1, 2, 4, 4а, 5, 6, 7, 7А, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 40, 43, 49, 56
|9:00
8 окт.
|17:00
8 окт.
|Заплан.
|Прокатная: 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12
|9:00
8 окт.
|17:00
8 окт.
|Заплан.
|Прокатная: 1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12
|9:00
8 окт.
|20:00
8 окт.
|Заплан.
|Пушкинская: 14, 44, 46, 52, 54, 56, 58
|8:00
8 окт.
|20:00
8 окт.
|Заплан.
|Пушкинская: 38/40
|9:00
8 окт.
|19:00
8 окт.
|Авария
|Рихтера Святослава: 8, 10, 10А, 12, 12А, 12Б, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36А, 38, 40, 42
|9:00
8 окт.
|17:00
8 окт.
|Заплан.
|Ришельевская: 35/37, 38, 39, 40, 41, 42
|9:00
8 окт.
|19:00
8 окт.
|Авария
|Ростовская: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 19А
|9:00
8 окт.
|20:00
8 окт.
|Заплан.
|Сельская: 7, 7А, 9, 9-А, 11, 13, 13А, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 30, 30А, 32, 34
|9:00
8 окт.
|17:00
8 окт.
|Заплан.
|Серогодского: 2
|9:00
8 окт.
|20:00
8 окт.
|Заплан.
|Спартаковский переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20/8, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 33
|9:00
8 окт.
|17:00
8 окт.
|Заплан.
|Спартаковская: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9А, 10, 11, 12, 12а, 12б, 13, 14, 14б, 15, 16, 17, 17-В, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 22а, 22б, 23, 24, 24а, 25, 25Б, 25в, 25г, 26, 26а, 27, 28а, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 34а, 35, 36, 36А, 37, 38, 38А, 38-Б, 39, 40, 40А, 41, 42, 42а, 43, 43А, 44, 44А, 45, 46, 46/2, 46А, 46б, 47-49, 48, 49, 49А, 51, 53, 53А, 55, 55А, 57, 59, 61, 63
|9:00
8 окт.
|17:00
8 окт.
|Заплан.
|Старопортофранковская: 101, 103А, 103Б, 105
|8:00
8 окт.
|20:00
8 окт.
|Заплан.
|Старобазарный сквер: 3
|9:00
8 окт.
|17:00
8 окт.
|Заплан.
|Степная 1-я улица (Кордонная): 1, 2, 2а, 4, 5, 7, 7а, 8, 9, 9Б, 10, 10А, 11, 11А, 11Б, 13, 13А, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 19Б, 19В, 20, 21, 21А, 21Б, 21В, 21Г, 21д, 21Е, 23, 23Б, 23В, 24, 24А, 28, 30, 32, 34-34а, 36, 38, 40А
|9:00
8 окт.
|17:00
8 окт.
|Заплан.
|Студенческий 1-й переулок: 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 8а, 8б, 9, 9а, 10, 10а, 11, 11а, 11б, 12, 12б, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 19а
|9:00
8 окт.
|18:00
8 окт.
|Заплан.
|Студенческий 3-й переулок: 2, 4, 6, 8
|9:00
8 окт.
|18:00
8 окт.
|Заплан.
|Студенческий 4-й переулок: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13а, 15, 15А
|9:00
8 окт.
|18:00
8 окт.
|Заплан.
|Студенческий 2-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 6Б, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 19, 19а
|9:00
8 окт.
|18:00
8 окт.
|Заплан.
|Татьяны Тэсс: 60А
|9:00
8 окт.
|17:00
8 окт.
|Заплан.
|Тимирязева: 82а, 83, 83А, 83б, 83В, 85, 85а, 87, 88, 88а, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 100, 102
|8:00
8 окт.
|23:00
8 окт.
|Заплан.
|Тракторная: 1, 3, 5, 7а, 9, 11, 13, 15, 15А, 17, 19, 19а, 19б, 21А, 23, 23А, 25, 27, 27А, 31, 33, 35, 37, 39, 39-А, 41, 43, 44, 45, 45-А, 46, 47, 48, 48А, 50, 50А, 51, 51а, 52, 54
|9:00
8 окт.
|17:00
8 окт.
|Заплан.
|Троицкая: 32
|8:00
8 окт.
|20:00
8 окт.
|Заплан.
|Троицкая: 33
|9:00
8 окт.
|19:00
8 окт.
|Авария
|Троицкая: 45
|9:00
8 окт.
|17:00
8 окт.
|Заплан.
|Трудовой переулок: 1, 2, 3, 3а, 5, 6, 7, 8
|8:00
8 окт.
|23:00
8 окт.
|Заплан.
|Туристический переулок: 2, 2а, 4, 4А, 5, 5а, 9, 10, 11, 12, 12Б
|9:00
8 окт.
|17:00
8 окт.
|Заплан.
|Туристическая: 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 6, 7, 7/2, 8, 8Б, 8В, 10, 10А, 11, 12, 12А, 12-А, 13, 13а, 14А, 15, 15А, 16, 16а, 17, 17А, 17Б, 18, 19
|9:00
8 окт.
|17:00
8 окт.
|Заплан.
|Успенская: 60, 62, 64, 97, 99, 103, 105
|9:00
8 окт.
|17:00
8 окт.
|Заплан.
|Успенская: 42, 44, 48
|9:00
8 окт.
|19:00
8 окт.
|Авария
|Училищная: 24, 25, 27
|9:00
8 окт.
|18:00
8 окт.
|Заплан.
|Февральский 1-й переулок: 1, 3, 5, 7
|9:00
8 окт.
|20:00
8 окт.
|Заплан.
|Февральский 2-й переулок: 1, 1А, 5, 7, 7а
|9:00
8 окт.
|20:00
8 окт.
|Заплан.
|Февральская: 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-2, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-6, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 42Б, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 55а, 56, 57, 58, 59
|9:00
8 окт.
|20:00
8 окт.
|Заплан.
|Февральская: 35, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 55а, 56, 57, 58, 59
|9:00
8 окт.
|17:00
8 окт.
|Заплан.
|Филатова Академика: 37, 39, 41
|9:00
8 окт.
|17:00
8 окт.
|Заплан.
|Флотский 4-й переулок: 1
|9:00
8 окт.
|20:00
8 окт.
|Заплан.
|Флотский 1-й переулок: 5, 7, 7а
|9:00
8 окт.
|20:00
8 окт.
|Заплан.
|Флотская: 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 27а, 29, 29а
|9:00
8 окт.
|20:00
8 окт.
|Заплан.
|Флотский 2-й переулок: 3, 4, 8
|9:00
8 окт.
|20:00
8 окт.
|Заплан.
|Флотский 3-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15
|9:00
8 окт.
|20:00
8 окт.
|Заплан.
|Холмистая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
|9:00
8 окт.
|20:00
8 окт.
|Заплан.
|Холмистая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
|9:00
8 окт.
|17:00
8 окт.
|Заплан.
|Художника Фёдорова: 1, 1/2, 1а, 2, 3, 3-а, 4, 4-а, 4-Б, 5, 5/1, 5/7, 5-а, 6, 6/8, 6а, 6-а, 7, 7/1, 7-б, 8, 8-4, 8/4, 8-А, 8-в, 8е, 8ж, 9, 9/1, 9/2, 9-а/1, 9-б, 9-в, 9В, 10, 10-а, 10-б, 11, 12, 12/1, 12-а, 12а, 13, 14, 14/1, 14/2, 14/3, 14/5, 14/6, 14-а, 15, 16а, 17, 17-б, 17-в, 17В, 17-г, 17г-1, 17/Д, 17/19, 18, 18/1Б, 18/9, 18-а, 19, 19/2, 19/3, 19а, 20, 20/1, 20/А, 21, 21/1, 31, 33, 35, 37, 192
|0:00
8 окт.
|23:00
8 окт.
|Заплан.
|Хуторская: 95Е
|9:00
8 окт.
|20:00
8 окт.
|Заплан.
|Чапаевский 6-й переулок: 2, 6, 8, 8а, 10
|9:00
8 окт.
|20:00
8 окт.
|Заплан.
|Чапаевский 2-й переулок: 1, 3, 6, 7
|9:00
8 окт.
|20:00
8 окт.
|Заплан.
|Чапаевский 3-й переулок: 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 16в, 17, 17б, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35
|9:00
8 окт.
|20:00
8 окт.
|Заплан.
|Чапаевский 1-й переулок: 7, 13а
|9:00
8 окт.
|20:00
8 окт.
|Заплан.
|Чапаевский 9-й переулок: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 10, 12
|9:00
8 окт.
|20:00
8 окт.
|Заплан.
|Чапаевский 5-й переулок: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
|9:00
8 окт.
|20:00
8 окт.
|Заплан.
|Чапаевский 8-й переулок: 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 7б, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26
|9:00
8 окт.
|20:00
8 окт.
|Заплан.
|Черноморский 6-й переулок: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 10
|9:00
8 окт.
|20:00
8 окт.
|Заплан.
|Шестакова: 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 31а, 33
|9:00
8 окт.
|20:00
8 окт.
|Заплан.
|Шишкина: 51
|8:00
8 окт.
|23:00
8 окт.
|Заплан.
|Юннатов 3-й переулок: 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6
|8:00
8 окт.
|23:00
8 окт.
|Заплан.
|Юннатов 2-й переулок: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 32
|8:00
8 окт.
|23:00
8 окт.
|Заплан.