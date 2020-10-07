Кому в Одессе 8 октября отключат газ и свет

Газ перестанут подавать с 10:00 до 17:30. Будут отключены потребители по таким адресам:

№ Адреса отключения

Кому отключат

1 пер. Косой, 1 Население 2 ул. Ак. Вильямса, 41, 43а., 43(ж-з-і-к), 38/2, 43 Население 3 ул. Н. Гумилёва, 14а/1, 2 Население 4 пер. Радостный, 2 Население 5 ул. М. Демченко, 7, 13, 15/2, 19, 19а, 21, 23 ,25, 2/1, 4, 4а, 8а, 10, 18, 20, 24, 24а, 26, 28а, 28, 20-38, 30, 2-В Население 6 ул. Саксаганского, 28 Население 7 ул. Художника Фёдорова, 38, 28, 36, 33, 35 Население

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам: