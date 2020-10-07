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  3. Кому в Одессе 8 октября отключат газ и свет

Кому в Одессе 8 октября отключат газ и свет

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8 октября в связи с проведением аварийных и запланированных  ремонтных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию, а из-за ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления  по ул. М. Демченко, 19 прекратят газоснабжение.

Об этом сообщили АО «ДТЭК Одесские электросети» и Управление эксплуатации газового хозяйства города.

Газ перестанут подавать с 10:00 до 17:30.  Будут отключены потребители по таким адресам:

 Адреса отключения
 Кому отключат
1 пер. Косой, 1 Население
2 ул. Ак. Вильямса, 41, 43а., 43(ж-з-і-к), 38/2, 43 Население
3 ул. Н. Гумилёва, 14а/1, 2 Население
4 пер. Радостный, 2 Население
5 ул. М. Демченко, 7, 13, 15/2, 19, 19а, 21, 23 ,25, 2/1, 4, 4а, 8а, 10, 18, 20, 24, 24а, 26, 28а, 28, 20-38, 30, 2-В Население
6 ул. Саксаганского, 28 Население
7 ул. Художника Фёдорова, 38, 28, 36, 33, 35 Население

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время
откл.		 Время
вкл.		 Причина
Аграрная:  1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 9:00
8 окт.		 17:00
8 окт.		 Заплан.
Аграрная:  1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 9:00
8 окт.		 20:00
8 окт.		 Заплан.
Александровский проспект:  27 9:00
8 окт.		 17:00
8 окт.		 Заплан.
Амундсена:  20, 24/8, 26, 32, 32А, 33, 34, 34А, 35, 37, 38А, 39, 39А, 40, 40А, 40Б, 41, 41а, 41Б, 42, 42а, 43, 43А, 45, 46, 47, 47А, 48, 48/1, 48А, 50, 51, 51/4, 51А, 51В, 52, 52/2, 52А, 53, 54, 55, 55А, 56, 56А, 57, 58, 59, 60, 61, 61/2, 61/3, 61/4, 61В, 63/1, 63/3, 63/4, 63/5, 67Б, 69, 73, 73а, 75, 77, 77/79, 81/1, 81Н, 83/1, 83/2, 83/3, 83/4, 83/6, 83/7, 83/8 0:00
8 окт.		 23:00
8 окт.		 Заплан.
10 Апреля:  2, 3, 4, 5, 6, 8 9:00
16 сен.		 18:00
16 окт.		 Заплан.
Апрельская:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9А, 10, 10А, 11, 12А, 12Б, 13, 13А, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19 9:00
8 окт.		 17:00
8 окт.		 Заплан.
Асеева Юрия переулок:  1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а 9:00
8 окт.		 20:00
8 окт.		 Заплан.
Бабаджаняна Маршала:  30, 32, 34, 36А, 38, 40, 42, 44, 44А, 44Б, 46, 48, 50, 52, 54 9:00
8 окт.		 17:00
8 окт.		 Заплан.
Базарная:  41, 43, 64, 66, 68, 70 8:00
8 окт.		 20:00
8 окт.		 Заплан.
Базарная:  45 9:00
8 окт.		 19:00
8 окт.		 Авария
Балтская дорога:  37, 43, 43А, 45, 46, 47, 58А, 59, 60, 62, 62-1, 64, 64А, 66, 67, 68, 70, 75б, 82, 82а, 84, 84а 9:00
8 окт.		 20:00
8 окт.		 Заплан.
Баркасный переулок:  1, 1а, 2, 4 9:00
8 окт.		 20:00
8 окт.		 Заплан.
Большая Арнаутская:  50, 59, 61, 63 9:00
8 окт.		 17:00
8 окт.		 Заплан.
Бреуса:  64, 65, 66, 67, 67а, 68, 69, 69А, 70, 70/1, 71, 72, 73, 73/2, 73А, 74, 76, 77, 77/3, 78, 78а, 79, 80, 81, 81/2, 81А, 82, 83, 84, 86, 86/5, 88 9:00
8 окт.		 17:00
8 окт.		 Заплан.
Вильямса Академика:  44, 44/1, 44/2, 46/1, 46/2, 46/3, 48/1, 48/2 9:00
8 окт.		 17:00
8 окт.		 Заплан.
Вронского:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-9, 8, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31/1, 31А, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 43б, 44, 44/1, 44А, 45, 45А, 45В, 46, 47, 48, 49, 50, 50А, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61А, 63, 63а 9:00
8 окт.		 17:00
8 окт.		 Заплан.
Гарина:  2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 9:00
8 окт.		 18:00
8 окт.		 Заплан.
Героев пограничников:  1, 3, 7, 9, 11 9:00
8 окт.		 19:00
8 окт.		 Заплан.
Главная:  27А 9:00
8 окт.		 17:00
8 окт.		 Заплан.
Главная:  1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5-5а, 7, 7а, 8, 9а, 11, 13, 13а, 14А, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 22А, 22Б, 22В, 22Г, 22Д, 22Е, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 31, 33 9:00
8 окт.		 20:00
8 окт.		 Заплан.
Гранатная:  1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 8-а, 8А, 9, 10, 11, 12, 12-Б, 13, 14, 16, 16а, 16Б, 17, 18, 19, 20, 20Б, 21, 23, 24, 24А, 25 9:00
8 окт.		 17:00
8 окт.		 Заплан.
Гранатный переулок:  2, 3, 4, 5, 6, 6-А, 8/1 9:00
8 окт.		 17:00
8 окт.		 Заплан.
Грибоедова:  1, 1а, 2 9:00
8 окт.		 18:00
8 окт.		 Заплан.
Гумилёва Николая:  1, 2, 2А, 4-а 0:00
8 окт.		 23:00
8 окт.		 Заплан.
Дальневосточная:  1, 3 9:00
8 окт.		 18:00
8 окт.		 Заплан.
Дача Ковалевского:  2, 14А, 28, 28Б, 30, 30/1, 30А, 30б, 32, 36, 39, 44, 50А, 56, 62А, 63, 67, 69А, 71 0:00
8 окт.		 23:00
8 окт.		 Заплан.
Дидрихсона:  3, 5, 5а, 9, 11 9:00
16 сен.		 18:00
16 окт.		 Заплан.
Днепровская:  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 22, 23, 23а, 24, 24А, 25, 25А, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50А, 51 9:00
8 окт.		 20:00
8 окт.		 Заплан.
Добровольского проспект:  1а, 1Б, 3, 3а, 4, 5, 24, 24-1, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 40а, 42, 44, 46, 46А, 48, 50, 52 9:00
8 окт.		 20:00
8 окт.		 Заплан.
Донецкая:  1, 1А, 2, 3, 4 9:00
8 окт.		 20:00
8 окт.		 Заплан.
Екатерининская:  55 9:00
8 окт.		 19:00
8 окт.		 Авария
Екатерининская:  81, 83 9:00
8 окт.		 17:00
8 окт.		 Заплан.
Жевахова гора:  17, 19, 92, 94 9:00
8 окт.		 20:00
8 окт.		 Заплан.
Закарпатская:  33, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209 9:00
8 окт.		 17:00
8 окт.		 Заплан.
Закарпатская:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 27А, 28, 29-1, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209 9:00
8 окт.		 20:00
8 окт.		 Заплан.
Звонкая:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 28, 28А, 30, 32 9:00
8 окт.		 20:00
8 окт.		 Заплан.
Звонкая:  28А 9:00
8 окт.		 17:00
8 окт.		 Заплан.
Итальянский бульвар:  1/1 8:00
8 окт.		 20:00
8 окт.		 Заплан.
Кавказский переулок:  1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8 9:00
8 окт.		 20:00
8 окт.		 Заплан.
Кавказский переулок:  1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8 9:00
8 окт.		 17:00
8 окт.		 Заплан.
Кавказская:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41 9:00
8 окт.		 20:00
8 окт.		 Заплан.
Карьерная:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 17, 17А, 18, 21, 22, 24 9:00
8 окт.		 20:00
8 окт.		 Заплан.
Керченская:  8, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 18Б, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34 9:00
8 окт.		 20:00
8 окт.		 Заплан.
Кондренко:  1а, 11, 13, 19А, 50/2, 60, 60/1 9:00
8 окт.		 17:00
8 окт.		 Заплан.
Кордонный переулок:  1, 3, 5, 7А, 7В, 9, 11, 13, 15, 15А, 19, 29, 35, 101 9:00
8 окт.		 17:00
8 окт.		 Заплан.
Кордонная:  3А, 4, 9б, 12, 14, 16А, 17, 17/2, 19, 19Г, 22А, 23А, 26, 30, 35А, 38, 38а 9:00
8 окт.		 17:00
8 окт.		 Заплан.
Корнюшина:  2, 4, 6, 8а, 8Б, 8в, 10 9:00
8 окт.		 17:00
8 окт.		 Заплан.
Костанди:  74, 76, 76б, 78, 80, 80/2, 81, 82, 82А, 83, 84, 85, 86, 86А, 87, 87а, 87б, 87в, 88А, 90, 91, 91/2, 91-Б, 92, 93, 94, 95, 95А, 96, 97, 97а, 98, 98-А, 99, 99А, 100, 100Б, 101, 102, 103, 103А, 105, 107, 109, 111, 113, 121, 121А, 123, 125, 127, 129 8:00
8 окт.		 23:00
8 окт.		 Заплан.
Космонавтов:  38, 38А, 40, 44, 48 9:00
8 окт.		 19:00
8 окт.		 Заплан.
Космонавтов:  14, 16, 18 9:00
8 окт.		 17:00
8 окт.		 Заплан.
Краснова:  1, 3, 5, 7, 7А 9:00
8 окт.		 19:00
8 окт.		 Заплан.
Крылова:  1, 4, 5, 6, 6а, 6б 9:00
8 окт.		 18:00
8 окт.		 Заплан.
Леси Украинки:  1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 32а, 34 9:00
8 окт.		 20:00
8 окт.		 Заплан.
Ломоносова:  13, 13а, 14, 15, 16, 18 9:00
8 окт.		 20:00
8 окт.		 Заплан.
Люстдорфская дорога:  129, 129а, 131а, 133, 133а, 135 8:00
8 окт.		 23:00
8 окт.		 Заплан.
Магнитогорская:  18, 20, 20а, 24, 26, 28 0:00
8 окт.		 23:00
8 окт.		 Заплан.
Малиновского Маршала:  79, 81А, 81Д, 83, 85, 85а, 87, 89, 91, 91-А, 91А, 93, 95, 96, 96А, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 108А, 109, 109А, 110, 111, 112, 112а, 113, 114, 114А, 115, 115А, 115А/1, 115А/2, 116, 116А, 117, 117а, 118, 119А, 120, 120А, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 128А, 129, 130, 131, 132, 132а, 133, 133А, 134, 135, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 145б, 146, 148, 150, 152 9:00
8 окт.		 17:00
8 окт.		 Заплан.
Малиновский переулок:  7 9:00
8 окт.		 17:00
8 окт.		 Заплан.
Маловского:  3, 3А, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 18а, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 32А, 262 9:00
8 окт.		 18:00
8 окт.		 Заплан.
8 Марта 3-я линия:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 9:00
8 окт.		 20:00
8 окт.		 Заплан.
8 Марта 4-я линия:  1, 1а, 2, 2а, 2А1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18 9:00
8 окт.		 20:00
8 окт.		 Заплан.
8 Марта 5-я линия:  1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 9:00
8 окт.		 20:00
8 окт.		 Заплан.
8 Марта 8-й переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 9:00
8 окт.		 20:00
8 окт.		 Заплан.
8 Марта 9-й переулок:  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 47, 47-1 9:00
8 окт.		 20:00
8 окт.		 Заплан.
8 Марта 1-я линия:  1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а 9:00
8 окт.		 20:00
8 окт.		 Заплан.
8 Марта 2-й переулок:  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А 9:00
8 окт.		 20:00
8 окт.		 Заплан.
8 Марта 3-й переулок:  4, 5, 6, 8, 10 9:00
8 окт.		 20:00
8 окт.		 Заплан.
Маршала Жукова:  47, 47/1, 47/2, 61 9:00
8 окт.		 17:00
8 окт.		 Заплан.
8 Марта 4-й переулок:  2, 4, 6, 8, 10 9:00
8 окт.		 20:00
8 окт.		 Заплан.
8 Марта 2-я линия:  1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 9:00
8 окт.		 20:00
8 окт.		 Заплан.
8 Марта 6-й переулок:  4, 8, 9, 10, 11 9:00
8 окт.		 20:00
8 окт.		 Заплан.
8 Марта 5-й переулок:  4, 6, 8, 9 9:00
8 окт.		 20:00
8 окт.		 Заплан.
8 Марта:  1, 2, 4, 6, 7-1, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21-2, 21А, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37-1, 37-2, 37А, 37Б, 37В, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 45А, 47, 47А, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63 9:00
8 окт.		 20:00
8 окт.		 Заплан.
8 Марта спуск:  1, 2, 3, 4, 4а, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11 9:00
8 окт.		 20:00
8 окт.		 Заплан.
8 Марта 1-й переулок:  3, 4, 5, 5А, 6, 8, 10 9:00
8 окт.		 20:00
8 окт.		 Заплан.
8 Марта 7-й переулок:  5, 6, 7, 8, 9 9:00
8 окт.		 20:00
8 окт.		 Заплан.
Маячный:  1/1 0:00
8 окт.		 23:00
8 окт.		 Заплан.
Мечникова:  36, 36а 9:00
16 сен.		 18:00
16 окт.		 Заплан.
Минская:  7, 7а, 7б, 8, 8А, 9, 9А, 9в, 10, 11, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 28б 9:00
8 окт.		 17:00
8 окт.		 Заплан.
Мичурина:  21, 21а, 23, 25а, 25б, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43 9:00
8 окт.		 20:00
8 окт.		 Заплан.
Мичурина площадь:  2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 14, 14-1, 14а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А 9:00
8 окт.		 20:00
8 окт.		 Заплан.
Моторный 2-й переулок:  2, 4, 6А, 8А, 10, 12 9:00
8 окт.		 17:00
8 окт.		 Заплан.
Моторный 1-й переулок:  1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 18-А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 34, 35, 36, 38 9:00
8 окт.		 17:00
8 окт.		 Заплан.
Навигационный переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19 9:00
8 окт.		 20:00
8 окт.		 Заплан.
Огренича Николая (Чапаева):  1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 32б, 34, 36, 38, 40, 42 9:00
8 окт.		 20:00
8 окт.		 Заплан.
Ониловой переулок:  3, 4, 6, 8/10, 9, 12, 14 9:00
8 окт.		 17:00
8 окт.		 Заплан.
Парашютный переулок:  1б, 3-Б, 9, 10, 10А, 10б, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 22А, 24, 24А, 24В, 26 9:00
8 окт.		 17:00
8 окт.		 Заплан.
Петрова Генерала:  17, 17/2, 19, 21, 23/1 9:00
8 окт.		 19:00
8 окт.		 Заплан.
Посевная:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56 9:00
8 окт.		 20:00
8 окт.		 Заплан.
Посевная:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56 9:00
8 окт.		 17:00
8 окт.		 Заплан.
Преображенская:  66 9:00
8 окт.		 17:00
8 окт.		 Заплан.
Пригородная 1-я улица:  1, 3, 5, 7, 9, 11, 11А, 13 9:00
8 окт.		 17:00
8 окт.		 Заплан.
Пригородная 4-я улица:  1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11а, 12, 12а, 12Б, 12В, 13, 14, 15-17, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23А, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47А, 48, 49, 50А, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 61 9:00
8 окт.		 17:00
8 окт.		 Заплан.
Пригородная 2-я улица:  1, 2, 4, 4а, 5, 6, 7, 7А, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 40, 43, 49, 56 9:00
8 окт.		 17:00
8 окт.		 Заплан.
Прокатная:  4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12 9:00
8 окт.		 17:00
8 окт.		 Заплан.
Прокатная:  1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12 9:00
8 окт.		 20:00
8 окт.		 Заплан.
Пушкинская:  14, 44, 46, 52, 54, 56, 58 8:00
8 окт.		 20:00
8 окт.		 Заплан.
Пушкинская:  38/40 9:00
8 окт.		 19:00
8 окт.		 Авария
Рихтера Святослава:  8, 10, 10А, 12, 12А, 12Б, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36А, 38, 40, 42 9:00
8 окт.		 17:00
8 окт.		 Заплан.
Ришельевская:  35/37, 38, 39, 40, 41, 42 9:00
8 окт.		 19:00
8 окт.		 Авария
Ростовская:  1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 19А 9:00
8 окт.		 20:00
8 окт.		 Заплан.
Сельская:  7, 7А, 9, 9-А, 11, 13, 13А, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 30, 30А, 32, 34 9:00
8 окт.		 17:00
8 окт.		 Заплан.
Серогодского:  2 9:00
8 окт.		 20:00
8 окт.		 Заплан.
Спартаковский переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20/8, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 33 9:00
8 окт.		 17:00
8 окт.		 Заплан.
Спартаковская:  1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9А, 10, 11, 12, 12а, 12б, 13, 14, 14б, 15, 16, 17, 17-В, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 22а, 22б, 23, 24, 24а, 25, 25Б, 25в, 25г, 26, 26а, 27, 28а, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 34а, 35, 36, 36А, 37, 38, 38А, 38-Б, 39, 40, 40А, 41, 42, 42а, 43, 43А, 44, 44А, 45, 46, 46/2, 46А, 46б, 47-49, 48, 49, 49А, 51, 53, 53А, 55, 55А, 57, 59, 61, 63 9:00
8 окт.		 17:00
8 окт.		 Заплан.
Старопортофранковская:  101, 103А, 103Б, 105 8:00
8 окт.		 20:00
8 окт.		 Заплан.
Старобазарный сквер:  3 9:00
8 окт.		 17:00
8 окт.		 Заплан.
Степная 1-я улица (Кордонная):  1, 2, 2а, 4, 5, 7, 7а, 8, 9, 9Б, 10, 10А, 11, 11А, 11Б, 13, 13А, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 19Б, 19В, 20, 21, 21А, 21Б, 21В, 21Г, 21д, 21Е, 23, 23Б, 23В, 24, 24А, 28, 30, 32, 34-34а, 36, 38, 40А 9:00
8 окт.		 17:00
8 окт.		 Заплан.
Студенческий 1-й переулок:  1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 8а, 8б, 9, 9а, 10, 10а, 11, 11а, 11б, 12, 12б, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 19а 9:00
8 окт.		 18:00
8 окт.		 Заплан.
Студенческий 3-й переулок:  2, 4, 6, 8 9:00
8 окт.		 18:00
8 окт.		 Заплан.
Студенческий 4-й переулок:  1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13а, 15, 15А 9:00
8 окт.		 18:00
8 окт.		 Заплан.
Студенческий 2-й переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 6Б, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 19, 19а 9:00
8 окт.		 18:00
8 окт.		 Заплан.
Татьяны Тэсс:  60А 9:00
8 окт.		 17:00
8 окт.		 Заплан.
Тимирязева:  82а, 83, 83А, 83б, 83В, 85, 85а, 87, 88, 88а, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 100, 102 8:00
8 окт.		 23:00
8 окт.		 Заплан.
Тракторная:  1, 3, 5, 7а, 9, 11, 13, 15, 15А, 17, 19, 19а, 19б, 21А, 23, 23А, 25, 27, 27А, 31, 33, 35, 37, 39, 39-А, 41, 43, 44, 45, 45-А, 46, 47, 48, 48А, 50, 50А, 51, 51а, 52, 54 9:00
8 окт.		 17:00
8 окт.		 Заплан.
Троицкая:  32 8:00
8 окт.		 20:00
8 окт.		 Заплан.
Троицкая:  33 9:00
8 окт.		 19:00
8 окт.		 Авария
Троицкая:  45 9:00
8 окт.		 17:00
8 окт.		 Заплан.
Трудовой переулок:  1, 2, 3, 3а, 5, 6, 7, 8 8:00
8 окт.		 23:00
8 окт.		 Заплан.
Туристический переулок:  2, 2а, 4, 4А, 5, 5а, 9, 10, 11, 12, 12Б 9:00
8 окт.		 17:00
8 окт.		 Заплан.
Туристическая:  1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 6, 7, 7/2, 8, 8Б, 8В, 10, 10А, 11, 12, 12А, 12-А, 13, 13а, 14А, 15, 15А, 16, 16а, 17, 17А, 17Б, 18, 19 9:00
8 окт.		 17:00
8 окт.		 Заплан.
Успенская:  60, 62, 64, 97, 99, 103, 105 9:00
8 окт.		 17:00
8 окт.		 Заплан.
Успенская:  42, 44, 48 9:00
8 окт.		 19:00
8 окт.		 Авария
Училищная:  24, 25, 27 9:00
8 окт.		 18:00
8 окт.		 Заплан.
Февральский 1-й переулок:  1, 3, 5, 7 9:00
8 окт.		 20:00
8 окт.		 Заплан.
Февральский 2-й переулок:  1, 1А, 5, 7, 7а 9:00
8 окт.		 20:00
8 окт.		 Заплан.
Февральская:  1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-2, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-6, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 42Б, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 55а, 56, 57, 58, 59 9:00
8 окт.		 20:00
8 окт.		 Заплан.
Февральская:  35, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 55а, 56, 57, 58, 59 9:00
8 окт.		 17:00
8 окт.		 Заплан.
Филатова Академика:  37, 39, 41 9:00
8 окт.		 17:00
8 окт.		 Заплан.
Флотский 4-й переулок:  1 9:00
8 окт.		 20:00
8 окт.		 Заплан.
Флотский 1-й переулок:  5, 7, 7а 9:00
8 окт.		 20:00
8 окт.		 Заплан.
Флотская:  2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 27а, 29, 29а 9:00
8 окт.		 20:00
8 окт.		 Заплан.
Флотский 2-й переулок:  3, 4, 8 9:00
8 окт.		 20:00
8 окт.		 Заплан.
Флотский 3-й переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15 9:00
8 окт.		 20:00
8 окт.		 Заплан.
Холмистая:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 9:00
8 окт.		 20:00
8 окт.		 Заплан.
Холмистая:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 9:00
8 окт.		 17:00
8 окт.		 Заплан.
Художника Фёдорова:  1, 1/2, 1а, 2, 3, 3-а, 4, 4-а, 4-Б, 5, 5/1, 5/7, 5-а, 6, 6/8, 6а, 6-а, 7, 7/1, 7-б, 8, 8-4, 8/4, 8-А, 8-в, 8е, 8ж, 9, 9/1, 9/2, 9-а/1, 9-б, 9-в, 9В, 10, 10-а, 10-б, 11, 12, 12/1, 12-а, 12а, 13, 14, 14/1, 14/2, 14/3, 14/5, 14/6, 14-а, 15, 16а, 17, 17-б, 17-в, 17В, 17-г, 17г-1, 17/Д, 17/19, 18, 18/1Б, 18/9, 18-а, 19, 19/2, 19/3, 19а, 20, 20/1, 20/А, 21, 21/1, 31, 33, 35, 37, 192 0:00
8 окт.		 23:00
8 окт.		 Заплан.
Хуторская:  95Е 9:00
8 окт.		 20:00
8 окт.		 Заплан.
Чапаевский 6-й переулок:  2, 6, 8, 8а, 10 9:00
8 окт.		 20:00
8 окт.		 Заплан.
Чапаевский 2-й переулок:  1, 3, 6, 7 9:00
8 окт.		 20:00
8 окт.		 Заплан.
Чапаевский 3-й переулок:  2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 16в, 17, 17б, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35 9:00
8 окт.		 20:00
8 окт.		 Заплан.
Чапаевский 1-й переулок:  7, 13а 9:00
8 окт.		 20:00
8 окт.		 Заплан.
Чапаевский 9-й переулок:  1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 10, 12 9:00
8 окт.		 20:00
8 окт.		 Заплан.
Чапаевский 5-й переулок:  1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 9:00
8 окт.		 20:00
8 окт.		 Заплан.
Чапаевский 8-й переулок:  2, 2а, 4, 5, 6, 7, 7б, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26 9:00
8 окт.		 20:00
8 окт.		 Заплан.
Черноморский 6-й переулок:  1, 2, 3, 3а, 4, 5, 10 9:00
8 окт.		 20:00
8 окт.		 Заплан.
Шестакова:  7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 31а, 33 9:00
8 окт.		 20:00
8 окт.		 Заплан.
Шишкина:  51 8:00
8 окт.		 23:00
8 окт.		 Заплан.
Юннатов 3-й переулок:  1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6 8:00
8 окт.		 23:00
8 окт.		 Заплан.
Юннатов 2-й переулок:  1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 32 8:00
8 окт.		 23:00
8 окт.		 Заплан.
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