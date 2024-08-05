5 августа из-за проведения аварийных работ часть жителей Одессы останется без света

Часть одесситов 5 августа будет отключена от энергоснабжения по причине проведения аварийных работ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы запланированы, в частности, Северными РЭС по таким адресам: 2-я линия на жилом массиве, 12, 1-я Садовая, 1-39, 2-я Садовая, 1-42, 3-я Садовая, 1-49, 4-я Садовая, 6-38, 5-я Садовая , 1-14, 6-я Садовая, 1-71, Большая Садовая, 1-52, Глаубермана (Державина), 1-17, 164, Донецкая, 1-25, Капитана Кузнецова, 3-14, Керченская, 29-62 , Кишинёвская, 2 – 24, Котлеевская (Ломоносова), 10-12, 20, Малая Садовая, 1 – 22, Николаевская дорога, 65, 168, 257-263, Чайковая (Молодогвардейская), 1 – 71, Южная дорога, 1-73, Мариупольская (Ростовская), 20-68, пер. 1-й Керченский, 3 – 11, пер. 3-й Керченский, 3-6, пер. Векслера, 1, Квантовый переулок (пер. Державина), 1-27. Работы завершатся до 10.00.

10-я линия на жилом массиве, 4-18, 11-я линия на жилом массиве, 7-16, 12-я линия на жилом массиве, 14-18, 9-я линия на жилом массиве, 11-18, 2-я Пересыпская, 32, 34, 3-я Пересыпская, 19-27, 7-я Пересыпская, 8-50, Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42-103, Жевахова, 1-81, Капитана Кузнецова, 92-102, Карышковского, 2 – 47, Керченская, 101-131, Локомотивная, 1 – 27, Рыночная, 7, пер. 10-й Черноморский, 1-20, пер. 13-й Черноморский, 1 – 44, пер. 1-й Балтский, 1 – 11, пер. 1-й Черноморский, 3 – 44, пер. 2-й Балтский, 1 – 32, пер. 2-й Керченский, 1 – 15, пер. 2-й Черноморский, 1 – 34, пер. 3-й Балтский, 1 – 39, пер. 3-й Черноморский, 1-34, пер. 4-й Балтский, 2 – 14, пер. 4-й Черноморский, 1 – 43, пер. 5-й Балтский, 7 – 25, пер. 5-й Черноморский, 1-19, пер. 6-й Балтский, 1-47, пер. 6-й Черноморский, 1 – 10, пер. 7-й Балтский, 1-14, пер. 7-й Черноморский, 6а, пер. 7-й Черноморский, 1-8, пер. 8-й Балтский, 1 – 11, пер. 8-й Черноморский, 23, 38а, пер. 9-й Черноморский, 6-18, пер. Савранский (пер. Большевистский), 3 -10. Работы до 19:00.

Центральные РЭС: Нежинская, 11-33, Торговая, 28, Садовая, 2 – 7, пер. Садовый, 7, 7е, Нежинская, 22 – 38, пер. Маланова, 8-18. Работы до 17:00.

Одесса News информировала, что Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая 2024 года поднял c 1 июня тариф на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт-час без дифференциации по уровню потребления.

По словам Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, благодаря досрочному завершению ремонтов на двух блоках атомных станций и понижению температуры воздуха ситуация в энергетике стабилизировалась. Но дефицит мощности в системе сохраняется, поскольку страна-агрессор РФ постоянно атакует критическую инфраструктуру.

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