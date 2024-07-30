Шмыгаль: Ситуация в энергетике стабилизировалась

Украина продолжает подготовку к осенне-зимнему периоду и развитие альтернативных источников генерации.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 30 июля, его цитирует сайт Кабмина.

По мнению Дениса Шмыгаля, благодаря заблаговременному завершению ремонтов на двух блоках атомных станций и понижению температуры воздуха ситуация в энергетике стабилизировалась. Но дефицит мощности в системе сохраняется, поскольку страна-агрессор РФ постоянно атакует критическую инфраструктуру, поэтому необходимо максимально подготовиться к следующей зиме, подчеркнул он.

Шмыгаль сообщил, что в стране уже запустили программы государственной поддержки построения распределённой генерации.

«Есть первые примеры кредитования бизнеса и физических лиц для усиления энергетической устойчивости. Наблюдаем устойчивый спрос на льготное кредитование как со стороны малых и средних предпринимателей, так и со стороны домохозяйств», – сказал он.

Также Шмыгаль напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о снятии ввозной пошлины и НДС для энергооборудования. С 27 июля закон вступил в силу, теперь в льготном режиме граждане и бизнес могут завозить электрогенераторы, инверторы, аккумуляторы, зарядные станции, сказал премьер.

Одесса News информировала, что Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая 2024 года поднял c 1 июня тариф на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт-час без дифференциации по уровню потребления.

Ситуация в энергосистеме после обстрелов России остаётся крайне тяжёлой, но 24 июля плановый ремонт энергоблока одной из атомных станций завершили раньше срока, что существенно уменьшило дефицит электроэнергии в стране.

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