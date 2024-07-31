Одесские саблистки завершили борьбу на Олимпиаде в одиночном разряде

Одесские саблистки Алина Комащук и Елена Кравацкая завершили борьбу на Олимпийских играх во Франции на стадии 1/16 финала.

Об этом сообщает Отделение Национального олимпийского комитета в Одесской области.

Отмечается, что в 1/16 финала Елена Кравацкая (тренеры Александр Васютин и Виталий Васютин) одним ударом уступила чемпионке мира Мисаки Эмури (14:15), Алина Комащук (тренеры Александр Васютин и Артём Скороход) проиграла 10-му номеру мирового рейтинга Чон Ха Йон – 8:15.

Одесским спортсменкам реализовать наставления своих тренеров не удалось.

«Я настолько зажалась, что не смогла сделать те приёмы, которые делала каждый день, готовясь к Олимпийским играм. Моё слишком большое желание победить помешало мне сегодня», рассказала Алина после боя.

В свою очередь, Елена Кравацкая сказала: «Этот матч уже история, готовимся к командному турниру».

Саблистки продолжат борьбу на Олимпийских играх, но уже в командном разряде.

Одесса News информировала, что участница Олимпийских игр, теннисистка из Одессы Даяна Ястремская (28-я в мировом рейтинге), уступив Камиле Осорио (83-я в мире) из Колумбии, также завершила одиночные выступления.

Фото facebook.com/fie.org

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