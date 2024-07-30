Олимпиада-2024: Свитолина победила американку, Ястремская проиграла колумбийке

На кортах Олимпиады-2024 во Франции продолжаются теннисные турниры с участием одесситок.

Как сообщает XSPORT, 31-я в мировом рейтинге Элина Свитолина проводила поединок против шестой ракетки мира Джессики Пегулы из США. Элина уступила ей в первом сете, но была сильнее в следующих двух – 4:6, 6:1, 6:3.

Поединок второго круга проводила ещё одна теннисистка из Одессы — Даяна Ястремская (28-я в мировом рейтинге), но она со счётом 6:7, 4:6 уступила Камиле Осорио (83-я в мире) из Колумбии.

В третьем круге Свитолина сыграет против 10-й ракетки мира — Барборы Крейчиковой из Чехии, а Ястремская завершила свои одиночные выступления, но Олимпиада для неё не заканчивается — она будет показывать своё мастерство в парном разряде с киевлянкой Мартой Костюк.

Как сообщала Одесса News, Свитолина стала первой украинской теннисисткой, которая выиграла стартовый матч на Олимпиаде 2024, победив в одиночном женском разряде в двух сетах представительницу Японии Моюку Утидзиму, а Даяна Ястремская в первом круге соревнований почти за два часа одолела Лауру Пигосси из Бразилии.

Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа 2024 года.

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