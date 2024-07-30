888 дней войны: Россия потеряла около 580 тысяч своих солдат

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 30 июля 2024 годов ориентировочно составили около 577 060 (+1060 за последние сутки) человек.

Об этом утром 30 июля сообщил Генштаб ВСУ.

Отмечается, что за время с начала вторжения в Украину Силы обороны также уничтожили 8381 танк (+25), вражеских боевых бронированных машин ‒ 16141 (+38 за последние сутки), артиллерийских систем – 16056 (+46), РСЗО – 1130 (+1), средств ПВО ‒ 906, самолётов – 363, вертолётов – 326, БпЛА оперативно-тактического уровня – 12832 (+27), крылатых ракет ‒ 2406, корабли/катера ‒ 28, подлодки — 1, автомобильной техники и автоцистерн – 21687 (+53), специальной техники ‒ 2696 (+6).

Одесса News информировала, что, по словам Президента Украины Владимира Зеленского в июле 2024 года, «разница между убитыми и ранеными у нас с россиянами очень большая. Если у нас один убитый на шесть-восемь раненых, то у них каждый второй-третий».

Фото: 36-я отдельная бригада морпехоты им. контр-адмирала М.Белинского/Facebook

Инфографика: Генштаб ВСУ/Facebook

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