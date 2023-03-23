Два приятеля из Одесской области сообщали в Россию данные о ВСУ, теперь оба — в СИЗО

В Одесской области задержаны два приятеля, которым сообщено о подозрении в несанкционированном распространении информации о расположении Вооружённых Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, пророссийски настроенный житель села Крыжановка через мессенджер посылал знакомому гражданину России данные о перемещении, движении и расположении колонны военной техники ВСУ, которая двигалась из Одессы на передовую. В сборе информации ему помогал друг, тоже житель Крыжановки.

«Отправляя видеозапись военной техники, мужчины отдавали себе отчёт, что собранная ими и переданная информация будет использована врагом в ущерб государственной безопасности Украины», — говорится в сообщении.

В настоящее время обоим подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Одесской области.

Отмечается, что за это преступление Законом предусмотрено от 5 до 8 лет лишения свободы.

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года в Одессе задержан агент российских спецслужб, бывший работник правоохранительных органов, который передавал данные о ВСУ и ожидал оккупации Одессы.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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