В Одессе задержан агент спецслужб России

В Одессе задержан агент российских спецслужб, бывший работник правоохранительных органов, который передавал данные о ВСУ и ожидал оккупации Одессы.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Отмечается, что экс-правохранителю сообщено о подозрении в государственной измене.

По данным следствия, подозреваемый за денежное вознаграждение и желание получить должность начальника экономического отдела в правоохранительных органах России в случае оккупации Одессы помогал врагу в проведении подрывной деятельности против Украины.

«Он собирал разведданные о расположении средств противовоздушной обороны ВСУ на территории одного из районов Одессы, их количестве, а также по личному составу и военной технике, осуществляющих охрану этих объектов», — говорится в сообщении прокуратуры.

Также во время выполнения заданий российских кураторов во время поездки в Николаев агент отслеживал поставки военной техники на передовую, сосредоточение военных, фиксировал места дислокации воинских частей и позиций ПВО.

Для коммуникации с представителями ФСБ РФ информатор использовал заранее отработанный анонимный телеграмм-канал. В текстовых сообщениях корректировщик подтверждал врагу координаты военных объектов с помощью ссылки на Google maps.

Подчёркивается, что подозреваемому избрана безальтернативная мера пресечения – содержание под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года СБУ задержала в Одессе двух вражеских информаторов, разведывавших позиции украинской ПВО, один из которых был работником коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы».

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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