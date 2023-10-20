Отдых маленьких одесситов должен быть безопасным

Одесская областная прокуратура заняла чёткую позицию — городской совет обязан обеспечить права детей на безопасный досуг.

Как сообщается на официальном сайте Одесской облпрокуратуры, решением Одесского окружного административного суда удовлетворены исковые требования прокуратуры и признано бездействие городского совета, что привело к неутверждению планов технической инвентаризации и паспортизации детских площадок в Приморском районе Одессы, бесконтрольность за техническим состоянием элементов детплощадок, а «это может нанести тяжкие последствия здоровью детей, что соответственно нарушает определённые действующим законодательством интересы государства в сфере охраны детства».

Ювенальными прокурорами в суде все эти претензии к горсовету были аргументированными и обоснованными.

Отмечается, что при рассмотрении в апелляционной инстанции жалобы прокурора по другому делу по аналогичному иску об обустройстве детских площадок в Хаджибеевском районе Одессы горсоветом добровольно выполнены требования прокурора и утверждён план проведения технической инвентаризации и паспортизации объектов благоустройства (детских и спортивных площадок) всего города.

Одесса News информировала о том, как Одесская облпрокуратура стоит на защите исторического ареала Одессы.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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