Кто делал майки Adidas предстанет перед одесским судом

За подпольное изготовление подделок одежды и обуви известных брендов перед судом предстанут организатор и шесть участников преступной группы, действовавшей в Одессе.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что прокурорами направлен в суд обвинительный акт в отношении 7 участников организованной группы по факту незаконного использования товарных знаков и фирменных наименований на почти 3 млн гривен.

Следствием установлено, что в течение 2018-2021 годов на территории Одесской области под руководством местного предпринимателя действовала группа лиц, организовавших деятельность цехов по изготовлению контрафактной спортивной одежды.

Эту одежду с незаконно нанесённом обозначением торговых марок «Nike», «Reebok» и «Puma» реализовывали на промтоварном рынке «7 км».

Такими противоправными действиями правообладателям знаков нанесён ущерб почти на 3 млн гривен.

Во время обысков нашли и изъяли фальсифицированную продукцию, средства и сырьё для её изготовления, в частности, швейные машинки, утюги, клише с товарными знаками, металлические станки для печати типа «Карусель» и т.д.

Как сообщала Одесса News, пограничники совместно с полицейскими разоблачили место изготовления контрафактного элитного алкоголя Бурбон Jim Beam из штата Кентукки, коньяк «Белый аист», коньяк «Суворовский», другие виды, которые изготавливались в частном доме гражданина Украины в селе Кучурганы Одесской области.

Фото: Одесская облпрокуратура

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