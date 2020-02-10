Одесские прокуроры подозревают двух иностранцев в нападении на предпринимателя

Прокуроры прокуратуры Одесской области сообщили о подозрении двум гражданам Грузии в совершении разбойного нападения на предпринимателя.

Как сообщает пресс-служба ведомства, установлено, что в конце декабря прошлого года группа мужчин, в состав которой входили подозреваемые, на дороге в одном из сёл Болградского района напали на местного предпринимателя. Средь бела дня нападавшие на двух автомобилях заблокировали авто потерпевшего, разбили стекло и, ударив водителя и пассажирку, вытащили из салона сумку с 600 тысячами гривен в разной валюте, забрали документы на машину, банковские карточки и скрылись.

«Сейчас один из подозреваемых взят под стражу, в отношении второго — ходатайство об избрании меры пресечения рассматривается судом», — говорится в сообщении.

Местонахождение остальных участников преступления в настоящее время устанавливается следствием.

Отмечается, что досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Болградского отделения полиции.

Как сообщала Одесса News, 29 января на улице Героев Крут в Одессе произошло вооружённое нападение на инкассаторов.