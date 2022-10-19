Как поссорились СБУ и мэр Белгород-Днестровского

Одесская облпрокуратура открыла два производства по заявлениям мэра Белгород-Днестровского и сотрудников СБУ, между которыми возник конфликт при объявлении подозрения городскому голове.

Об этом сообщил на пресс-конференции облпрокурор Сергей Костенко, сообщает корреспондент Одесса News.

«Хочу сообщить, что по заявлению Белгород-Днестровского городского головы Виталия Граждана открыто уголовное производство, также по обращению сотрудников СБУ открыто уголовное производство. В рамках этих производств будет дана оценка действиям сторон — мэра и сотрудников СБУ», — отметил Костенко.

Облпрокурор рассказал, что прокурор совершал 18 октября процессуальные действия, связанные с объявлением подозрения городскому голове в совершении уголовного правонарушения, которое он подписал.

«Речь идёт о действиях гражданина Граждана, совершённых 7 июля на сессии Белгород-Днестровского райсовета, точнее об инициированной им драке с председателем Белгород-Днестровского райсовета Григорием Мельниченко при обсуждении на сессии вопроса коммунальной недвижимости», — заметил Костенко.

По его словам, следственные действия по факту хулиганства продолжались в течение трёх месяцев, пока вчера Граждану было объявлено подозрение.

«Поэтому, собственно, и события 18 октября в горсовете пока не буду комментировать. Сначала им надлежит дать правовую оценку на основе доказательств. Когда будем иметь полную картину происшествия, тогда я прокомментирую», – сказал прокурор области.

Костенко также подчеркнул, что права подозреваемого во время оглашения ему подозрения, связанного с происшествием 7 июля, которое Граждан слушал в горизонтальном положении, были соблюдены.

«Могу уточнить, что он подозревается в совершении преступления по признакам ч.2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за умышленное нанесение побоев и лёгких телесных повреждений должностному лицу при исполнении им служебных обязанностей», — добавил облпрокурор.

Прокурор Одесской области напомнил, что мэр города Граждан зашёл в помещение райсовета, в котором проходила сессия, и создал конфликтную ситуацию, связанную с его несогласием с принятым на сессии решением райсовета относительно коммунальной собственности. На замечания председательствующего на сессии Мельниченко мэр не реагировал, устроил словесную перепалку, а в дальнейшем бросился в драку.

«Это, безусловно, недопустимо в мирное время, а тем более не самым лучшим образом представляет власть в глазах населения во время военного положения. Этому факту будет дана оценка в суде», — подытожил Костенко.

18 октября сотрудники СБУ и Национальной полиции провели оперативно-следственные действия в кабинете городского головы Белгород-Днестровского Одесской области Виталия Граждана. Мероприятия проходили в рамках сразу двух уголовных производств, начатых по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) и ч. 1, 2 ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь, мэр Белгород-Днестровского заявил, что в ходе обыска в его кабинете Граждана якобы избили работники правоохранительных органов — три сотрудника спецподразделения.

В СБУ отрицают применение силы во время обысков у мэра Белгород-Днестровского.

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