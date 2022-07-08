Глава Одесской ОВА пообещал ответную реакцию на драку двух чиновников

Начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко выразил своё возмущение по поводу поведения двух чиновников в Белгород-Днестровском — публичной потасовки, произошедшей 7 июля на сессии.

На Telegram-канале глава ООВА написал:

«Доказывать свою силу и смелость во время войны нужно на поле боя, убивая врагов. Такое поведение неприемлемо ни для кого. Видимо, забыли, чем нужно заниматься на своих должностях, так я напомню, и ответная реакция обязательно будет», — заверил Марченко жителей Одесской области.

В свою очередь, один из участников драки — председатель Белгород-Днестровского райсовета Одесской области Григорий Мельниченко призвал Максима Марченко инициировать отстранение друггоо «драчуна» — мэра города Виталия Граждана — с занимаемой должности и образование военной администрации города Белгород-Днестровский.

Соответствующее обращение к главе ОВА Мельниченко обнародовал в Facebook.

«Обратился к руководителю ОВА Максиму Марченко по поводу отстранения мэра г. Белгород-Днестровский Виталия Граждана от занимаемой должности и введения на территории города военной администрации», — отметил Мельниченко.

По его словам, некоторые депутаты от уже запрещённой партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) пытались сорвать сессию, вводили в заблуждение депутатов ложной информацией и мешали принятию важных решений. В сессионный зал, добавил глава райсовета, также ворвался в неадекватном состоянии мэр города с двумя вооружёнными военнослужащими терробороны, которых использует в качестве своей личной охраны.

«Мэр также угрожал расправой депутатам Белгород-Днестровского райсовета, не реагировал на замечания, подошёл ко мне и пытался нанести удар в лицо», — добавил глава райсовета.

Со своей стороны, мэр города Виталий Граждан сообщил в Facebook, что «отстаивал на сессии интересы городской громады». Он также сказал, что после драки в райсовете оказался в больнице, где ему сделали анализы на наличие в крови алкоголя и наркотиков: получил отрицательный результат, утверждая, что обвинения Мельниченко неправдивы. Граждан обвинил райсовет в неэффективном управлении имуществом громады, а председателя райсовета — в нарушении регламента и законов Украины.

По факту потасовки между двумя должностными лицами на сессии, которая произошла во время рассмотрения вопроса о финансировании имущественного комплекса медицинского назначения, полиция открыла производство по признакам ст. 125 (преднамеренное лёгкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщил отдел коммуникаций ГУ НП в области, обоим участникам драки выданы направления для прохождения судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести полученных повреждений.

Полицейские опрашивают свидетелей и участников происшествия и просматривают зафиксированное видео для установления обстоятельств совершённого уголовного преступления и полного всестороннего и беспристрастного расследования.

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