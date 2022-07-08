Боксёр из Белгород-Днестровского Василий Ломаченко планирует вернуться в ринг в октябре.

Как сообщает Boxingnews 24, по информации президента промоутерской компании TopRank Тодда Дебефа, боксёр Василий Ломаченко изъявил желание вернуться в ринг, пишет Укринформ.

Ломаченко связался с TopRank и сказал, что хотел бы провести бой в октябре. Возможный соперник пока не обсуждался.

Свой последний бой Ломаченко провёл в декабре прошлого года, победив Ричарда Комми единогласным решением судей.

В июне Ломаченко должен был сойтись в ринге с австралийцем Джорджем Камбососом, но из-за полномасштабного российского вторжения в Украину отказался покидать страну.

Камбосос проиграл свой бой американцу Девину Хейни, но в конце года должен пройти реванш.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2022 года бывший чемпион мира по трём весовым категориям Василий Ломаченко вступил в батальон территориальной обороны Белгород-Днестровского.

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