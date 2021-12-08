Мышцы накачать можно, а рейтинг вряд ли: Зеленский опубликовал селфи из спортзала

Президент Украины Владимир Зеленский поделился очередным фото со спортивной тренировки.

Фотографию Глава государства опубликовал в Instagram.

«Доброе утро всем!!! Друзьям и тем, кто завидует», — подписал Зеленский фото.

Сообщение Президент сопровождал хештегом #ЗдороваУкраїна.

Кстати. Президент Владимир Зеленский инициировал в июне этого года программу «Здоровая Украина». Она направлена ​​на все возрастные категории и группы населения и ставит целью увеличение продолжительности жизни украинцев и внедрение здорового образа жизни в стране.

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