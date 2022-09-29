Максим Марченко встретился с одесскими спортсменами

Начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко встретился со спортсменами из Одесской области – участником Олимпийских игр-2020, борцом Василием Михайловым и его тренером Русланом Умаровым и волейболисткой Дарьей Романюк и её тренером Татьяной Сухиной.

Подробности встречи сообщает пресс-служба ООВА в Facebook.

Отмечается, что Максим Марченко поздравил наших земляков с успешными выступлениями на мировых аренах: в частности, борец свободного стиля Василий Михайлов завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 79 кг на чемпионате мира по борьбе 2022 года, который проходил в Белграде. В схватке за третье место наш спортсмен победил бронзового призёра Олимпийских игр и чемпионатов мира Бекзода Абдурахмонова из Узбекистана (5:3).

А спортсменки из Черноморска Дарья Романюк и Ева Сердюк победили на чемпионате мира (U-19) по пляжному волейболу в турецком Измире. Продемонстрировав хорошую игру, желание побеждать и идти к цели, наши девушки стали чемпионками мира, не проиграв ни одной партии. В финале юные волейболистки из Одесщины победили американский дуэт Мирайа Месси/Эшли Патер – 2:0 (21:17, 21:18). Эта медаль стала исторической для всего Одесского региона и пляжного волейбола, ведь это первая медаль чемпионата мира по пляжному волейболу в истории Одесщины.

«Одесская область всегда славилась своими спортивными талантами! И здоровые духом и телом люди составляют опору нашему обществу, ведь спорт не только даёт здоровье, он закаляет характер и волю. Несмотря на сложные условия и войну в Украине, вы продолжаете не только тренироваться, но и демонстрируете силу своего духа и добываете победы. Спортсмены Одесщины вдохновляют других, демонстрируя устойчивость всего украинского народа и когда снова и снова поднимается победный сине-жёлтый флаг и играет украинский гимн по всему миру — это показывает силу духа нашего государства!» – сказал начальник Одесской ОВА Максим Марченко.

Фото: ООВА

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