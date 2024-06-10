Одесская теннисистка Элина Свитолина покинула топ-20. Она уже не первая «ракетка»

В обновлённом 10 июня рейтинге, который составляет Женская теннисная ассоциация (WTA), лучшей среди украинских теннисисток стала киевлянка Марта Костюк, она поднялась на 17-ю позицию.

Костюк поднялась сразу на три позиции в рейтинге, что позволило ей не только установить новый личный рекорд, но и стать первой ракеткой Украины, — сообщает XSPORT.

Марта Костюк

На Открытом чемпионате Франции по теннису (Roland Garros), который завершился на прошлой неделе, Костюк проиграла во втором круге одиночного разряда и дошла до полуфинала в парном разряде.

Одесситка Элина Свитолина, которая до этого была лучшей среди украинок, на Roland Garros проиграла в 1/8 финала и поэтому опустилась в рейтинге на две позиции. Теперь она занимает 21-е место в мире.

Элина Свитолина

Всего в топ-200 восемь украинок, в том числе 2 одесситки: Даяна Ястремская – 27-я (плюс шесть позиций) и Екатерина Байндль – 182-я (минус 11).

Даяна Ястремская

Лидером мирового тенниса в одиночном разряде остаётся Ига Швентек из Польши (первая ракетка мира). На втором месте Коко Гауф из США.

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