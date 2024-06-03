Свитолина вылетела с Roland Garros, проиграв четвёртой ракетке мира

Первая «ракетка» Украины, одесситка Элина Свитолина (№19 WTA) 3 июня проиграла матч четвёртого круга одиночного разряда Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros) Елене Рыбакиной (№4 WTA) из Казахстана – 4:6, 3:6.

Об этом сообщает XSPORT.

Матч продолжался 1 час 9 минут.

Таким образом, теннисистка из Казахстана сравняла счёт в поединках со Свитолиной (2:2). До Парижа последний раз пара встречалась в плей-офф за бронзу Олимпийских игр в Токио в 2021 году, когда одесситка выиграла у Рыбакиной.

«Очень довольна выступлением. Элина – серьёзная соперница. Мы играли несколько раз. Она отличный боец. С ней всегда выходят сложные матчи. Я очень довольна тем, как играла сегодня и как подавала», — высказалась Елена Рыбакина о победе над Элиной Светолиной.

По всей вероятности, Свитолина по итогам Roland Garros покинет топ-20 мирового рейтинга и станет второй «ракеткой» Украины, пропустив вперёд Марту Костюк.

Одесса News информировала, что Roland Garros проходит на грунтовых кортах с 26 мая по 8 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €53,5 млн. Победители в одиночном разряде получат по €2,4 млн каждый.

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