Свитолина — единственная из украинок пробилась в четвёртый круг Roland Garros

1 июня первая «ракетка» Украины, одесситка Элина Свитолина преодолела третий круг одиночного разряда Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros).

Об этом cообщает XSPORT.

Украинская теннисистка, занимающая сейчас 19-ю строчку в мировом рейтинге, со счётом 7:5, 6:2 переиграла Ану Богдан из Румынии (64-я в рейтинге WTA).

Отмечается, что поединок прерывали более чем на 30 минут из-за дождя, когда шёл второй сет.

Свитолина играла с Богдан второй раз за месяц и взяла реванш за поражение в матче Кубка Билли Джин Кинг в США.

Одесситка вышла в четвёртый круг Roland Garros шестой раз в профессиональной карьере и теперь сразится с четвёртой ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана. Поединок состоится сегодня, 2 июня, если его не перенесут.

31 мая в третьем круге турнира в Париже проиграла другая одесситка, пробившаяся в эту стадию, – Даяна Ястремская (32-я в мировом рейтинге). Она уступила третьей ракетке мира Коко Гауф из США – 2:6, 4:6.

Всего в основной сетке одиночного разряда Roland Garros стартовали шесть украинок. Помимо Свитолиной и Ястремской, это Юлия Стародубцева, Леся Цуренко, Ангелина Калинина и Марта Костюк.

Roland Garros проходит на грунтовых кортах с 26 мая по 8 июня.

Общий призовой фонд турнира (мужчины и женщины) составляет €53,5 млн. Победители в одиночном разряде получат по €2,4 млн каждый.

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