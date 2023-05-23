В Одессе прошёл чемпионат Украины по прыжкам на батуте

В Одессе прошёл командный чемпионат Украины по прыжкам на батуте, в котором принял участие 61 спортсмен из Киева, Одессы, Днепра, Харькова, Николаева, Херсона и Славутича.

Как сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета, Одессу на соревнованиях представили воспитанники Комплексной детско-юношеской спортивной школы №1, которые достойно выступили, завоевав медали турнира.

Так, в индивидуальных прыжках София Аларова завоевала первое место, Екатерина Кулешова и Вероника Пятакова – второе и третье соответственно.

В командных соревнованиях победила команда Одесской области, в составе которой также выступали воспитанницы Одесской спортшколы №1.

Как сообщала Одесса News, 21 мая в Лас-Вегасе (США) белгород-днестровский боксёр Василий Ломаченко проиграл в поединке с абсолютным чемпионом в лёгком весе американцем Девином Хэйни.

Фото: «Одесса»

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