Россия использует события в Белгородской области, чтобы выставить себя жертвой

Российские силовики в период с 19-го по 22 мая столкнулись с партизанами как минимум в трёх местах Белгородской области России, недалеко от границы с Украиной.

Об этом министерство обороны Великобритании 23 мая сообщает в Twitter со ссылкой на данные военной разведки.

Как отмечается в сводке британского оборонного ведомства, принадлежность партизан остаётся неподтверждённой, но ответственность за происходящее взяли на себя российские группировки, которые позиционируют себя как противники установившегося в РФ режима.

По данным британской разведки, наиболее серьёзный инцидент произошёл недалеко от города Грайворон Белгородской области, где, помимо перестрелок из стрелкового оружия, рядом с местами инцидентов участились обстрелы с беспилотников или огонь с закрытых позиций.

В британском минобороны отмечают, что Россия эвакуировала несколько деревень и направила в район Грайворона дополнительные силы безопасности.

Там констатировали, что Россия сталкивается «со всё более серьёзной и многоплановой» угрозой безопасности в своих приграничных районах, включая потери боевых самолётов, взрывы самодельных взрывных устройств на железнодорожных путях, а теперь и прямые партизанские действия.

«Россия почти наверняка использует эти инциденты для поддержки официальной версии о том, что она является жертвой войны», – сделали вывод в минобороны Великобритании.

Как сообщала Одесса News, 22 мая вооружённые формирования легион «Свобода России» и «Русский добровольческий корпус» (РДК) сообщили, что проникли в Белгородскую область, призвав россиян присоединяться к борьбе с действующим режимом. В тот же день в «Свободе России» сообщили, что они «полностью освободили» населённые пункты Козинка и Гора-Подол в Белгородской области и совместно с РДК приступили к штурму райцентра Грайворон. В легионе сообщили, что они создают в Белгородской области демилитаризованную зону, откуда РФ не сможет обстреливать Украину.

Украина к происходящему в Белгородской области не имеет отношения, но «наблюдает с интересом», подчеркнул советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что «Свобода России» и РДК проводят в Белгородской области РФ операцию для защиты украинцев и в ней участвуют только россияне.

«Ситуация в Белгородской области является внутренним конфликтом», — заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона «Единые новости».

Он отметил, что Силы безопасности и обороны Украины освобождают украинскую территорию и деоккупируют наши земли для того, чтобы выйти на международно признанные границы Украины образца 1991 года. Всё, что происходит на территории РФ – это внутренние российские конфликты”, подчеркнув, что структуры, взявшие на себя ответственность за мероприятия в Белгородской области — легион «Свободы России» и «Русский добровольческий корпус», — состоят из граждан РФ, с оружием в руках защищающих Россию от путинского режима.

Российские власти ввели в регионе режим контртеррористической операции.

Часть населения приграничных деревень и Грайворона покинула территорию. По информации украинской разведки, Россия также эвакуирует ядерный объект «Белгород-22», где хранятся ядерные боеприпасы. Хранилище находится недалеко от Грайворона.

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