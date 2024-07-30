Германия передала Украине очередной пакет военной помощи

29 июля Германия объявила о передаче Украине очередного пакета военной помощи для борьбы с агрессией России.

Список отправленного опубликован на сайте правительства ФРГ, пишет издание ГОРДОН.

В список уже отправленного вошли:

восемь танков Leopard 1 A5 с запчастями (в рамках совместного с Данией проекта);

21 тыс. боеприпасов для самоходных зенитных установок Gepard;

10 беспилотных катеров;

две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2 с запчастями;

10 наземных радиолокационных станций наблюдения;

24,8 тыс. боевых касок;

полевой госпиталь.

Нынешний пакет военной помощи Украине от Германии – один из наименьших по номенклатуре передаваемого оборудования. Так, в предыдущем пакете, предоставленном в начале июля, было более 20 позиций.

Одесса News информировала о передаче предыдущего пакета помощи Берлина 8 июля 2024 года.

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