Германия передала Украине очередной пакет военной помощи

29 июля Германия объявила о передаче Украине очередного пакета военной помощи для борьбы с агрессией России.
Список отправленного опубликован на сайте правительства ФРГ, пишет издание ГОРДОН.
В список уже отправленного вошли:
- восемь танков Leopard 1 A5 с запчастями (в рамках совместного с Данией проекта);
- 21 тыс. боеприпасов для самоходных зенитных установок Gepard;
- 10 беспилотных катеров;
- две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2 с запчастями;
- 10 наземных радиолокационных станций наблюдения;
- 24,8 тыс. боевых касок;
- полевой госпиталь.
Нынешний пакет военной помощи Украине от Германии – один из наименьших по номенклатуре передаваемого оборудования. Так, в предыдущем пакете, предоставленном в начале июля, было более 20 позиций.
Одесса News информировала о передаче предыдущего пакета помощи Берлина 8 июля 2024 года.
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