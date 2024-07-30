В ГУР подтвердили удар по аэродрому «Оленья» РФ в 1800 км от Украины

В ГУР подтвердили удар по российскому стратегическому бомбардировщику-ракетоносцу Ту-22М3 на аэродроме «Оленья» в Мурманской области.

Бомбардировщик получил повреждения, — подтвердил в эфире телемарафона «Единые новости» представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

«Это действительно олимпийские достижения Главного управления разведки. Мы не комментируем, что и куда, но Верховный главнокомандующий отметил дальнобойность, разумеется, направление здесь угадать не трудно. Что касается факта поражения, то да, мы подтверждаем факт инцидента поражения. Что-то попало куда-нибудь. И да, можем подтвердить факт поражения и повреждения стратегического бомбардировщика», — сказал он.

Для справки. Аэродром «Оленья» расположен от украинской границы на расстоянии около 1800 км.

Как сообщала Одесса News, Генштаб ВСУ подтвердил прилёт дронов в ночь на 28 июля 2024 года по нефтебазе в Курской области РФ.

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