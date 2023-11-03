Лукашенко заявил, что Украина «будет наша», а Европа «приползёт к нам, к России»

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко 3 ноября заявил, что Украина «всё равно будет наша», что война в Украине якобы отошла на второй план из-за обострения в Израиле и секторе Газа.

Его цитирует его же пресс-служба.

«Украина всё равно будет наша. Никому эта Украина не нужна. Заварушка на Ближнем Востоке… Я же предупреждал, когда война началась, Зеленскому звонил: «Володя, послушай меня, опытного человека, не первый год работаю. Как только где-то какая-то заварушка, про тебя забудут». И что происходит? Украина отходит на задний план», – заявил он.

Лукашенко упомянул о выводе американских войск из Афганистана и назвал Украину «расходным материалом» для США.

«Поэтому этот регион (Украина) – наш регион. В том смысле, что мы вместе будем. Рано или поздно Европа приползёт к нам, к России. Потому что Европу сегодня на части рвут американцы, как хотят. А она не может сопротивляться, потому что у неё всё на рынке Америки завязано – кредиты, собственность и прочее», – продолжил Лукашенко.

По его мнению, поведение политиков Европы зачастую «идёт вразрез с интересами народов и стран».

«Вы видите, какие там политики. Я на них смотрю как опытный человек – мне иногда плакать хочется. Они же не думают о народе. Отсидел срок, два, пошёл, украл чего-то, в карман положил и уехал куда-то. Точно так, говорят, и Зеленский готовится куда-то смотаться», – подытожил он.

Лукашенко ранее признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины, но якобы «никого не убивает и никуда не посылает своих военных». В СНБО Украины считают, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин склоняет Лукашенко к прямому участию в военных действиях.

Одесса News информировала, что в октябре 2023 года Александр Лукашенко заявил: «Соединённые Штаты, рассматривая возможность предоставления Украине дальнобойных ракет, подталкивают РФ к применению ядерного оружия.

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