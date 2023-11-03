Куда пойти в Одессе на выходных 4-5 ноября

4-5 ноября одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, а также обладающие системами энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

4 ноября в Центральном парке культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко в Одессе, на концертной площадке «Ракушка» прозвучат известные музыкальные произведения в исполнении непревзойдённых музыкантов города. Благотворительный концерт в поддержку ВСУ состоится в рамках художественной акции «С песней к Победе!». Приходите к 15:00.

4 ноября «Осенний вечер в филармонии”. В программе Вас будут ждать музыка выдающихся композиторов прошлого, исторические костюмы, а также необычные сочетания звучания кларнета и клавесина. Приходите к 18 часам в Камерный зал облфилармонии.

4 ноября спектакль «Тени забытых предков» состоится в Одесском академическом музыкально-драматическом театре им. М. Василько. Центральной темой повествования остаётся трагическая история любви Ивана и Марички, соединившая в себе сильное чувство и человеческую вражду. Стоимость билетов от 100 гривен. Приходите к 16 часам.

5 ноября в уникальном зале Евангельской реформатской пресвитерианской церкви, — месте, где сбываются мечты, и где бурлит самая волшебная в Одессе атмосфера состоится концерт «Моя волшебная леди и призрак оперы…». Вас ждёт увлекательная программа – самые яркие фрагменты из всемирно известных мюзиклов ХХ века в органно-вокальном исполнении: Фредерик Лоу, «Моя очаровательная леди»; Леонард Бернстайн, «Вестсайдская история»; Эндрю Ллойд Уэббер, «Кошки»; «Иисус Христос суперзвезда»; «Призрак оперы». Стоимость билетов от 220 гривен. Приходите к 16 часам по адресу: ул. Пастера, 62.

4-5 ноября в Одесском национальном академическом театре оперы и балета пройдут два спектакля — балет Жизель» и опера «Трубадур».

4 ноября балет «Жизель» Адольфа Шарля Адана, возможно, наиболее романтичное произведение последних столетий. Балет в 2-х действиях с одним антрактом. льность 2 часа.Стоимость билетов 100-650 гривен. Начало в 16 часов.

5 ноября — опера «Трубадур» в 4 действиях (выполняется с одним антрактом) Джузеппе Верди. Билеты от 100 до 600 гривен. Начало в 16 часов.

5 ноября невероятно захватывающий спектакль от создателей шоу «Холодное сердце» в Театре музкомедии. Новые технические решения, 3D маппинг и визуальные эффекты, зажигательная хореография, яркие костюмы, вокальное и актёрское мастерство – всё это унесёт зрителя в магический мир сказки осеннего Леса. Цена билетов от 100 грн. Приходите к 11:00.

До 5 ноября в Одесском национальном художественном музее открылась выставка «Солнце заката/Sol Occidens» Маргит и Романа Сельских из коллекции искусствоведа, академика Европейской академии наук, искусств и литературы, почётного академика Национальной академии искусств Украины и заслуженного деятеля искусств Украины Эдуарда Дымшица. В этом году художникам исполнилось 120 лет. Яркий свет и цвета заходящего солнца оставались с ними в самые тёмные времена. Но художники всегда находили своё бескомпромиссное пространство свободы. Адрес музея: ул. Софиевская, 5а. Вход на выставку – 100/50 гривен.

5 ноября в Одесской филармонии пройдёт уникальное противостояние: «Батл Наука против Магии» — уникальное сочетание фокусов и научных экспериментов. Наслаждайтесь эпической битвой между фокусниками и учёными, которая оживит ваше воображение и заставит задуматься о возможностях искусства и знаний. Стоимость билетов от 100 гривен. Приходите к 11 часам.

До 12 ноября в Доме Блещунова продолжится выставка иллюстраций “Птицы Супоя” от Ольги Прокопенко. Серия из двадцати двух работ, выполненных только за последние полгода, создана для привлечения международного внимания к войне в Украине в рамках проекта “Озеро Супой”. Это озеро расположено на границах Киевской, Черкасской, Черниговской и Полтавской областей, стало домом для многих редких представителей фауны и точкой восстановления на их миграционных путях. Адрес: ул. Польская, 19.

До 15 ноября в Одесском Национальном художественном музее выставка Бориса Айзенберга «Цветы за отвалами». Борис был художником и архитектором, владельцем одного из лучших одесских дендрариев. 24 февраля 2022 года он добровольно вступил в ряды ВСУ и боролся за нашу свободу в составе 28-й отдельной механизированной бригады «Рыцарей Зимнего похода». Борис героически погиб 13 июля 2023 года. Цветы Бориса – это акварели снятой на телефон природы под Бахмутом, написанные в перерывах между боями. Адрес: Софиевская, 5а. Вход: 100/50 гривен.

Уютных, мирных выходных!

Главное фото: Ольга Черненко/Одесса News

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