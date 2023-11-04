В Украине появится Единый госреестр домашних животных

Кабмин Украины на заседании 3 ноября принял постановление о запуске Единого госреестра домашних животных – собак и кошек.
Об этом сообщил пресс-офис Минцифры.
Отмечается, что в реестре будет информация о количестве животных в Украине, наличии вакцинации, а также данные ветеринарного паспорта и информация о владельце или держателе.
В Минцифры считают, что создание реестра позволит уменьшить количество бездомных животных, а также приблизить украинское законодательство к международным стандартам.
В частности, реестр предусматривает информирование о потерянных и найденных животных – при потере любимца можно об этом сообщить, а когда животное найдут – получить уведомление и вернуть его домой.
Регистрация животных бесплатная и будет происходить добровольно, подчеркнули в Минцифры.
«Для этого не нужно специально куда-то идти. Зарегистрировать животное можно во время планового осмотра как в государственной, так и в частной ветеринарной клинике уже после полноценного запуска реестра», – сказано в релизе.
Разработка реестра сейчас продолжается, после завершения технической части и тестирования ветеринарами будет объявлено о полноценном запуске проекта, резюмировали в ведомстве.
Одесса News информировала о работе Центр адопции животных по ул. Николая Троицкого в Одессе.
Фото: Ольга Черненко/Одесса News
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