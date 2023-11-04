В Украине появится Единый госреестр домашних животных

Кабмин Украины на заседании 3 ноября принял постановление о запуске Единого госреестра домашних животных – собак и кошек.

Об этом сообщил пресс-офис Минцифры.

Отмечается, что в реестре будет информация о количестве животных в Украине, наличии вакцинации, а также данные ветеринарного паспорта и информация о владельце или держателе.

В Минцифры считают, что создание реестра позволит уменьшить количество бездомных животных, а также приблизить украинское законодательство к международным стандартам.

В частности, реестр предусматривает информирование о потерянных и найденных животных – при потере любимца можно об этом сообщить, а когда животное найдут – получить уведомление и вернуть его домой.

Регистрация животных бесплатная и будет происходить добровольно, подчеркнули в Минцифры.

«Для этого не нужно специально куда-то идти. Зарегистрировать животное можно во время планового осмотра как в государственной, так и в частной ветеринарной клинике уже после полноценного запуска реестра», – сказано в релизе.

Разработка реестра сейчас продолжается, после завершения технической части и тестирования ветеринарами будет объявлено о полноценном запуске проекта, резюмировали в ведомстве.

Одесса News информировала о работе Центр адопции животных по ул. Николая Троицкого в Одессе.

Фото: Ольга Черненко/Одесса News

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