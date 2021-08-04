Главный «миротворец» Антон Геращенко уволен с должности замминистра внутренних дел

Кабинет министров Украины уволил Антона Геращенко с должности заместителя главы МВД.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Эту должность Геращенко занимал с сентября 2019 года.

Ранее Геращенко, говоря о своей карьере, пояснил, что согласно законодательству уйдёт в отставку, но продолжит ли он работать в структуре МВД, будет зависеть от решения нового министра внутренних дел Дениса Монастырского.

По данным СМИ, Антон Гращенко был идейным вдохновителем и непосредственным организатором сайта «Миротворец», в базу данных которого вносятся люди, которые якобы несут национальную угрозу безопасности Украины.

Как сообщала Одесса News, 16 июля Верховная Рада поддержала назначение Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел Украины вместо ушедшего в отставку Арсена Авакова.

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