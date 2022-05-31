Скандал или ротация кадров: почему увольняют омбудсмена Денисову

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что 31 мая ей намерены объявить недоверие.

Об этом она сообщила на пресс-конференции, сообщает Укринформ.

«Мне только что стало известно, что… завтра планируют объявить мне недоверие как уполномоченному Верховной Рады по правам человека», — сказала Денисова.

По информации омбудсмена, народным депутатам поступило сообщение, в котором говорится, что после совещания у Президента было «принято решение об увольнении омбудсмена». Депутатов просят подписать подписные листы о выражении недоверия Уполномоченному по правам человека. После сбора подписей вопрос об увольнении омбудсмена должен быть рассмотрен парламентским комитетом, а затем на заседании Верховной Рады.

Денисова заявила, что расценивает это как вмешательство в деятельность Офиса омбудсмена и считает подобные действия незаконными.

«По моей информации, Офис Президента не устраивает моя активность как омбудсмена, активная деятельность, направленная на сбор данных о нарушении прав человека на временно оккупированных территориях», — сказала чиновница.

На должность Денисовой претендуют три народных депутата от «Слуги народа», сообщила в Fаcebook глава Центра информации по правам человека ZMINA Татьяна Печончик.

«Завтра в ВР планируется переворот. «Слуги» хотят снять омбудсмена Людмилу Денисову. На её место будут предлагать Марьяну Безуглую (недавно предлагавшую командирам дать право расстреливать подчинённых). Другие два кандидата – Александр Качура и Николай Тищенко», – написала она.

Правозащитница считает, что конституционных оснований для снятия Денисовой нет.

«Её хотят снять через ещё один опасный закон, который вступил в силу 12 мая. Это закон об особенностях государственной службы в военное время. Он даёт полномочия парламенту выражать недоверие и снимать с должности любое лицо, назначаемое парламентом», – отметила Печончик.

Она добавила, что у правозащитников «куча вопросов» к Денисовой, «но то, что запланировано на завтра, – это чистый произвол и вытирание ног об институт Уполномоченного ВР по правам человека».

Нардеп от «Слуги народа», представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря раскритиковала Печончик в комментариях.

«Боже, Татьяна, ну хоть вы такое не пишите… Ни Качуре, ни Марьяне нет 40 лет. Откройте профильный закон», – написала она. В законе сказано, что уполномоченным может быть назначен гражданин Украины не младше 40 лет.

Директор по адвокации ZMINA Алёна Лунева ответила Совгире, что в последнее время парламент регулярно нарушает процедуры для принятия нужных решений.

«Даже сейчас не удивляет, что нардепы (и не только) обсуждают, что могут быть эти кандидатуры. Потому что если будет очень нужно, даже сомнений нет, что могут и эту норму закона нарушить (или оперативно изменить)», – написала она.

Издание «РБК-Украина» назвало имена четырёх вероятных претендентов на должность омбудсмена. Помимо Безуглой, Качуры и Тищенко, это уполномоченный президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алёна Вербицкая.

«Информированный источник во власти предположил, что реальный выбор, вероятно, будет среди двух кандидатов – Вербицкой и Качуры», – пишет издание.

Председатель Комитета Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что «на данный момент вопрос о рассмотрении увольнения или любой другой вопрос, связанный с деятельностью Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, в комитет не поступал».

Кстати. Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Денисова является с марта 2018 года. На этой должности тогдашний нардеп от «Народного фронта» сменила Валерию Лутковскую.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.



