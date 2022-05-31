В Одессе 31 мая наградят лауреатов литературного конкурса имени Паустовского

31 мая в 13:00 в библиотеке-филиале №2 им. Паустовского ЦБС для взрослых Одессы (ул. Градоначальницкая, 9) состоится награждение лауреатов муниципального ежегодного литературного конкурса имени К.Г Паустовского.

Конкурс проводился по пяти номинациям:

— «Проза»;

— «Поэзия»;

– «Популяризация творчества К.Г. Паустовского»;

— «Краеведение»;

– «Маринистика».

По решению жюри лауреатами литературного конкурса стали:

– в номинации «Проза»:

Александр Сагайдак (Эл Фаретра) за книгу «Истории, записанные на карантине»;

Владимир Цариковский за книгу «Земной пепел небожителей»;

Сергей Осташко за книгу «Почти полное собрание юмористических сочинений»;

— в номинации «Поэзия»:

Альбина Батурина за сборник «Літні каникули»;

Елена Зимняя за книгу «Сны поющего сада»;

— в номинации «Краеведение»:

Владимир Левчук (общественная организация «Союз художников «Берег Овидия») за издание книги-альбома «Одесса швейцарская»;

коллектив авторов (И. Сапожников, С. Аргатюк, В. Левчук) за книгу «Маяки на Дністрі: археологічні нариси»;

— в номинации «Маринистика»:

Тамара Коленко за книгу «История Одесского мореходного училища им. А. И. Маринеско (к 125-й годовщине со дня создания)»;

– в номинации «Популяризация творчества Константина Паустовского»:

актёр, режиссёр Одесской филармонии Сергей Сеславинский.

За участие в конкурсе грамотами также будут награждены: Г. Котельчук за сборники стихов «Почти на грани» (2021) и «Не чужие истории» (2021); Л. Рашковская (Янчук) за сборники стихов «Обо всем…» (2021) и «Со мной всегда» (2021); В. Пахмурный за сборник «Иначе»; С. Осташко за «ЮМОРЯК» — Полное собрание текстов и карикатур последнего в одесских СМИ отдела юмора; А. Степанов за книгу «Море, кино, музыка и телевидение…»; И. Арутюнова и В. Шерстобитов за книгу «Аура парадного ансамбля Одессы».

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