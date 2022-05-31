Марченко встретился с главой Управления Верховного комиссара ООН: что решили

Начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко встретился с главой саб-офиса Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Франс Лау.

Об этом сообщается на официальном сайте Одесской облгосадминистрации.

Отмечается, что Марченко и Лау «обсудили оценку гуманитарных потребностей внутренне перемещённых лиц, в частности, реализацию программы при чрезвычайных ситуациях».

«В первую очередь определено, что предполагается оказание помощи в проведении ремонтных работ в тех помещениях, где внутренне перемещённые лица проживают компактно», — говорится в сообщении по итогам встречи.

Кроме этого, Марченко и Лау обсудили вопросы мониторинга границ с целью установления палаток для оказания помощи беженцам.

Франс Лау отметила, что руководство Саб-Офиса Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев планирует усиление своей деятельности в Одесской области и для этого они планируют посетить несколько локаций в регионе, чтобы эффективно оценить гуманитарные потребности внутренне перемещённых лиц и лучше отработать план мероприятий и схему помощи.

Как сообщала Одесса News, в мае 2022 года Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал бывшего командира украинского батальона «Айдар», в настоящее время начальника Одесской военной областной администрации Максима Марченко, обвиняемого в применении запрещённых средств и методов ведения войны.

Фото: ООГА

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