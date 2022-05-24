Суд в Москве заочно арестовал начальника Одесской военной областной администрации

Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал бывшего командира украинского батальона «Айдар», в настоящее время начальника Одесской военной областной администрации Максима Марченко, обвиняемого в применении запрещённых средств и методов ведения войны.

Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.

«В отношении Марченко судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его задержания либо экстрадиции на территорию РФ», — сообщили агентству в суде.

Российское следствие заочно предъявило Марченко — бывшему командиру «Айдара», затем 28-й отдельной механизированной бригады Вооружённых Сил Украины и в настоящее время главе Одесской ОВА — обвинение в применении запрещённых средств и методов ведения войны (ч. 1 ст. 356 УК РФ).

Также, сообщили в Басманном суде, аналогичная мера пресечения по аналогичному обвинению была избрана в отношении Сергея Баранова — командира 44-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ.

Марченко и Баранов объявлены в международный розыск, — уточнили в суде.

Как сообщала Одесса News, Соломенский районный суд Киева на заседании 23 мая огласил приговор для российского военнослужащего Вадима Шишимарина, обвиняемого в убийстве мирного жителя Сумской области Александра Шелипова.

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