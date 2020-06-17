Украина получила в НАТО новый статус, Россия обеспокоилась

Североатлантический альянс объявил, что Украина стала участницей программы НАТО «Партнёрство расширенных возможностей», что, естественно, вызвало негативную реакцию Кремля.

Обретение Украиной статуса партнёра с расширенными возможностями не является признаком приближения страны к Плану действий относительно членства (ПДЧ) и не есть альтернативой членству Украины в Альянсе, которое она сможет получить в нужное время, — об этом сказала Постоянный представитель США при НАТО посол Кей Бейли Хатчисон, пишет Укринформ.

«Партнёрство расширенных возможностей – это свидетельство того, что народ Украины является очень важным для НАТО, мы хотим большего взаимодействия, более общих тренировок и не свидетельствует, что Украина не сможет когда-нибудь стать союзником в НАТО. Я надеюсь, она будет им. В подходящее время вопрос относительно членства и относительно ПДЧ будут на столе. Мы мощно поддерживаем Украину в этом», — отметила американский дипломат.

Она также сказала, что такой же статус имеет и Грузия.

«Это означает, что мы уделяем особое внимание большей совместимости с Грузией и Украиной и считаем их близкими партнёрами. Мы считаем, что обе эти страны противостоят российской агрессии, что Россия пытается незаконно захватить часть Грузии и часть Украины. НАТО твёрдо выступает за суверенитет этих двух стран, и мы будем продолжать делать это и впредь», — подчеркнула Хатчисон.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение НАТО в отношении Украины заявил:

«Наша позиция относительно НАТО возле наших границ последовательная и хорошо известна. Мы всегда очень внимательно относимся к приближению военной инфраструктуры НАТО к нашим границам, мы вынуждены принимать надлежащие необходимые меры для обеспечения собственной безопасности в связи с этим. И, конечно, учитывая характер НАТО и, собственно, первоначальные цели, для которых создавался НАТО как механизм конфронтации, конечно, мы всегда с большим вниманием наблюдаем за процессами, когда НАТО, скажем так, абсорбирует в себе все новые и новые страны в различных форматах», — заявил он.

«Мы не считаем, что это способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе», — добавил представитель Кремля, комментируя повышение уровня отношений НАТО и Украины.



Кстати. НАТО запустило Программу расширенных возможностей в 2014 году и привлекло к ней пять стран: Швецию, Финляндию, Австралию, Грузию и Иорданию. Программа призвана помочь участникам увеличить оперативную совместимость своих войск с силами НАТО.

Одесса News сообщала о визите в Одессу в октябре 2019 года генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.