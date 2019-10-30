Генсек НАТО прибыл в Одессу

Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый 30 октября встретил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и почётную делегацию в Одесском аэропорту.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОГА.

«Это первый масштабный визит руководства Североатлантического альянса в Одесскую область», — говорится в сообщении.

Названы имена почётных гостей: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, маршал авиации сэр Стюарт Перч, Командующий ВМС, вице-адмирал Кот Блаунт.

Сегодня гости посетят морской порт Одессы, где состоится встреча с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министром обороны, представителями Военно-морских сил, дипломатами и другими официальными лицами.

Также генеральный секретарь НАТО выразил желание пообщаться с нашими курсантами Морской академии.