В Одессе планируют открыть Итальянский культурный центр

19 октября Одесский городской голова Геннадий Труханов встретился с господином Алессандро Мази, Генеральным секретарём Итальянского национального общества «Данте Алигьери», занимающегося развитием и распространением культуры и итальянского языка за рубежом.

Как отмечается на официальном сайте города, встреча состоялась при поддержке Посольства Итальянской Республики в Украине и благодаря участию Амбассадора города Одессы в Италии господина Аттилио Маллиани.

В ходе встречи стороны обсудили открытие Итальянского культурного центра в Одессе, где, кроме знакомства с культурой страны, можно будет изучать итальянский язык. Также обсудили и вопросы взаимодействия в сфере образования, в частности, возможность предоставления стипендий для обучения одесских студентов специальностям в итальянских университетах.



Кстати. Общество «Данте Алигьери» основывает и поддерживает школы, библиотеки, курсы итальянского языка и культуры, издаёт книги и журналы, проводит конференции, различные культурно-художественные мероприятия, присуждает премии и стипендии.

Как сообщала Одесса News, в июне 2021 года делегация Одесского горсовета во главе с мэром города Геннадием Трухановым с рабочим визитом посетила город-партнёр Геную (Италия).

Фото и видео: «Одесса»

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