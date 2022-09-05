В Одессе откроется Консультативная миссия Европейского Союза

Начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко провёл встречу с заместителем главы Консультативной Миссии Европейского Союза по реформированию сектора гражданской безопасности Украины Фредериком Весслау.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облвоенадминистрации в Facebook.

В разговоре с Максимом Марченко Фредерик Весслау напомнил, что весной 2022 года страны-члены ЕС поручили Миссии новые задачи – оказывать поддержку правоохранительным органам в содействии перемещению беженцев из Украины в соседние страны ЕС и доставке гуманитарной помощи в Украину, а также поддерживать органы системы верховенства права в отношении расследования и преследования международных преступлений.

«Миссия, как и планировалось, открывает офис в Одессе и будет обеспечивать тесное сотрудничество с Международным уголовным судом и Евроюстом. Наши специалисты будут предоставлять органам власти Украины стратегические рекомендации и обеспечим организацию обучения ваших специалистов по соответствующим вопросам», – сказал заместитель председателя Консультативной Миссии ЕС по реформированию сектора гражданской безопасности Украины Фредерик Весслау.

Как сообщала Одесса News, Фредерик Весслау посетил Одессу в июле 2022 года с целью оценить ситуацию в городе, чтобы спланировать возвращение Миссии в Одессу.

Фото: ООВА

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