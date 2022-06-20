В Одессе возобновляет работу Консультативная миссия ЕС

Впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину члены Консультативной миссии ЕС прибыли в Одессу, где планируют возобновить свою работу.

Об этом сообщает Общественное.

Как рассказал заместитель председателя Консультативной миссии Фредерик Весслау, цель визита – оценка ситуации в городе, чтобы спланировать своё возвращение в Одессу. Также он встретится с представителями местных властей для обсуждения возможностей экспорта зерна за границу.

Отмечается, что с начала войны миссия изменила свою деятельность, чтобы помогать правоохранительным органам расследовать преступления российских военных в Украине.

«Для этого у нас есть 40-50 экспертов, набираем персонал, они будут помогать украинским правоохранителям в расследовании преступлений, сборе доказательств, хранении этих доказательств для того, чтобы в дальнейшем привлечь виновных к ответственности», – рассказал Фредерик Весслау.

Фото: Общественное Одесса

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