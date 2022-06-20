Нацбанк Украины включил печатный станок и уверяет, что этот шаг был оправдан

Первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова подтвердила информацию, что Нацбанку пришлось печатать дополнительные объёмы наличных денег.

Об этом она сказала в интервью «24 каналу».

Журналист отметил, что «НБУ таки пришлось прибегнуть к дополнительной эмиссии гривны, то есть, грубо говоря, запустить печатный станок», и спросил о последствиях такого решения в условиях войны.

«Я считаю, что этот шаг был оправдан. Мы все принимали это решение, понимая, что это крайняя мера. Мы приняли его вместе, чтобы обеспечивать обороноспособность и социальную защиту населения. Другого источника не было», – сказала Рожкова.

Замглавы НБУ подчеркнула, что «огромные анонсированные суммы международной помощи не поступают быстро», потому что в странах-партнёрах «что-то должен одобрить парламент, сенат, другие органы».

«Хотя они и заявили об этой помощи с первых дней войны, но прохождение всех необходимых шагов забрало время. А нам нужно было помогать стране с первых дней войны», – объяснила Рожкова.

По её словам, выпущенные в оборот гривны фактически не остались в обращении на рынке, «потому и не оказывали влияния на инфляцию».

«Рост цен сейчас драйвится в большей степени другими факторами. В то же время финансирование бюджета за счёт эмиссии – это крайняя мера для центробанка. И это не может быть систематическим источником пополнения дефицита бюджета», – заявила замглавы НБУ.

Рожкова считает, что банковская система Украины «сработала на «отлично» в условиях открытой войны.

Кстати. 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, НБУ заморозил официальный курс гривны на уровне 29,25 грн за 1$.

В Национальном банке Украины прогнозировали, что из-за российского вторжения инфляция в Украине может превысить отметку 20%. При этом глава НБУ Кирилл Шевченко заверил, что «инфляция будет оставаться контролируемой благодаря мерам, предпринимаемым Кабинетом Министров и Нацбанком».

С 3 июня НБУ повысил учётную ставку с 10% до 25%. Регулятор надеется, что это поможет «защитить гривневые доходы и сбережения граждан, увеличить привлекательность гривневых активов, снизить давление на валютном рынке и увеличить возможности Нацбанка сдерживать инфляционные процессы во время войны».

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