Нацбанк обеззараживает наличные гривны от короновируса

Национальный банк Украины обнародовал видео, как обеззараживаются гривневые банкноты, а также дал рекомендации для банков по борьбе с распространением вируса через банкноты.

Об этом сообщается на странице НБУ в Facebook.

Сообщается, что Национальный банк Украины, в первую очередь, выдаёт наличные из запасов, сформированных в предыдущий период (до распространения коронавирусной инфекции на территории Украины), позже — наличные, которые прошли карантин.

Запасы наличности Национального банка достаточны для обеспечения потребностей экономики страны. Наличные в хранилищах Национального банка — качественные, пригодные для обращения, обработанные автоматизированно с помощью специальных высокоскоростных машин.

В то же время полученную из обращения наличку Национальный банк сначала хранит отдельно в течение не менее 14 дней, что значительно превышает период выживания коронавируса на поверхностях (от нескольких часов до нескольких суток), только после этого будет осуществлять автоматизированную обработку банкнот с помощью спецмашин.

Банкноты, пригодные для возвращения в оборот, будут упаковывать в пачки и термоусадочную плёнку. Затем пачки банкнот в специальной печи подвергают температурному шоку (160 градусов по Цельсию).

В НБУ подчёркивают, что работники регулятора используют дезинфицирующие средства для обработки рук и поверхностей, а также другие средства защиты.

Также в Нацбанке разработали рекомендации банкам по работе с наличными в условиях распространения коронавирусной инфекции: обеспечить работников, осуществляющих операции с наличными достаточным объёмом дезинфицирующих средств для обработки рук, спецодеждой и т.д., а также инкассаторов — средствами защиты; дополнительно обрабатывать отделения банков, работающих с наличностью, ультрафиолетовым светом, а также дезинфицировать кассовые узлы, хранилища, операционные кассы, места посещения клиентов, осуществлять дезинфекцию ультрафиолетовым светом кассет банкоматов во время их подготовки для загрузки в банкоматы, кассет/мешков для перевозки наличности, а также инкассаторских автомобилей ультрафиолетовым светом или другими средствами по усмотрению банка.

Также рекомендовано обрабатывать и дезинфицировать ультрафиолетовым светом наличные деньги (банкноты и монеты), поступающие от пограничных и таможенных служб, аэропортов/вокзалов, предприятий торговли и общественного транспорта; своевременно вывозить изношенную и значительно изношенную наличность в банки.

Бизнесу и гражданам же НБУ рекомендует уменьшить контакты с наличными, максимально перейти на безналичные расчёты.

Как сообщала Одесса News, Нацбанк с 19 марта начал дезинфицировать наличку.

Фото и видео: НБУ