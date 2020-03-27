В морских портах Украины запретили иностранным морякам выход на берег

Члены экипажей иностранных судов в морских портах Украины должны оставаться на борту, пересекать пункты пропуска в портах во время борьбы с коронавирусной инфекцией запрещается.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины .

«В морских портах Украины введён запрет покидать пределы пункта пропуска членам экипажей иностранных судов, которые не являются гражданами Украины. Это решение Государственной пограничной службы Украины принято во исполнение распоряжения Правительства о запрете на пересечение государственной границы Украины иностранными гражданами и лицами без гражданства. Оно усиливает введённые санитарные меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции в портах и сообщено Южным региональным управлением Госпогранслужбы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что идентификация лиц и пограничный контроль осуществляется непосредственно у трапа судна. Кроме того, на борт иностранных судов допускается только обслуживающий персонал с обязательными средствами индивидуальной защиты.

В АМПУ также напомнили, что запрет на пересечение госграницы Украины иностранными гражданами не касается внешнеэкономической деятельности предприятий.

«Грузовые операции и экспорт, импорт, транзит продукции через морские порты сейчас проходит в штатном режиме с учётом комплекса противоэпидемических мер. Согласно распоряжению Правительства временно закрытыми являются только пункты пропуска в морских портах Усть-Дунайск и Скадовск», — уточнили в АМПУ.

Украинские морские порты соблюдают все необходимые и определённые Минздравом рекомендации Всемирной организации здравоохранения по борьбе с коронавирусной инфекцией и международные медико-санитарные правила, — резюмирует АМПУ.

Как сообщала Одесса News, в Одесском порту поставлен танкер с 80,5 тыс. тонн нефти, прибывший из порта Port Neches (США, штат Техас).