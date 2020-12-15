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Администрация Одесского порта не может запретить иностранным морякам сойти на берег

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Разрешение или запрет на схождение моряков с борта судна на берег находится за пределами компетенции, функционала и ответственности администрации морского порта.

Об этом заявила Администрация Одесского морского порта.

Такое заявление руководство порта сделало в связи с упрёками со стороны некоторых СМИ о якобы запрете членам экипажей судов сходить на берег без теста на Covid-19, из-за чего моряки не могут видеться с семьёй и даже забрать передачу на проходной.

«Согласно Закону Украины «О морских портах Украины», администрация морского порта не наделена полномочиями разрешать или запрещать схождения на берег в морском пункте пропуска через государственную границу членам экипажей судов под иностранным флагом. Это — компетенция других органов центральной исполнительной власти в Украине, а также судовладельца. Вся ответственность за здоровье членов экипажа лежит на администрации судна и судовладельца», — говорится в заявлении.

Отмечается, что, по информации ГУ «Лабораторный центр МЗ Украины на водном транспорте», судовладельцами морских судов, осуществляющих международные перевозки и прибывающих в порты стран с высокими показателями заболеваемости населения Covid-19, принимаются соответствующие меры по минимизации рисков занесения Covid-19 на борт судов с целью сохранения здоровья членов экипажа. Среди таких мер — введение непосредственно судовладельцем или, по его поручению, капитаном масочного режима среди членов экипажа, применение санитайзеров, минимизация контактов с рабочими порта и сотрудниками контролирующих органов с применением электронного документооборота.

В случае невозможности решить какие-либо проблемы путём электронной переписки допускается контакт с лицами, прибывающих на борт судна по производственным причинам, исключительно с применением средств индивидуальной защиты и соблюдением социальной дистанции в специально отведённых помещениях, — говорится в заявлении.

Подчёркивается, что сегодня нет законодательной нормы, которая бы категорически запрещала морякам-украинцам сходить на берег. Однако существуют настойчивые требования судовладельцев: избегать посещения территорий, общественных заведений портовых городов и контактов с местным населением, в т. ч. посещения членов семьи во время стоянки судна под обработкой в ​​порту, где существует риск заражения коронавирусом.

Это предостережение используется исключительно в целях недопущения заноса Covid-19 в судовую среду и возникновения групповых вспышек инфекции на борту. Каждый моряк заключает с судовладельцем контракт, где прописано эта требование. В настоящее время, Украина, к сожалению, входит в список стран с высоким риском заражения. Так что выход на берег моряка для встречи с семьёй грозит заносом на борт судна особо опасной инфекции, — резюмируется в заявлении.

Как сообщала Одесса News, в августе 2020 года на фрегате «Гетман Сагайдачный» был обнаружен заболевший COVID-19 военнослужащий, на корабле был развёрнут изолятор.

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