Продавцы наркотиков одесситам могут получить до 12 лет тюрьмы

Члены преступной организации, специализировавшиеся на распространении марихуаны среди одесситов, будут отвечать перед Законом — Одесская областная прокуратура направили в суд обвинительный акт в отношении пятерых подозреваемых в систематическом распространении марихуаны в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в июне этого года правоохранители задержали 22-летнего организатора и 4-х членов преступной организации, которые через мессенджеры в Интернете наладили в Малиновском и Приморском районах Одессы систематический сбыт марихуаны.

«Дельцы реализовывали «товар» методом так называемых «закладок». Средства «клиенты» перечисляли на банковские карточки или передавали непосредственно в руки подозреваемых», — говорится в сообщении.

Во время обысков помещений дилеров правоохранители изъяли средства в национальной и иностранной валюте, мобильные телефоны, банковские карты, а также 120 расфасованных пакетов с «зельем».

Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2020 года Служба безопасности Украины блокировала деятельность организованной группы, которая получала миллионные прибыли от сбыта оптовых партий наркотических средств и психотропных веществ в разные регионы страны, в том числе в Одесскую область.

Фото: пресс-служба Одесской облпрокуратуры