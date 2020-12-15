В Украине заканчиваются боеприпасы

В следующем году правительство будет создавать боеприпасную отрасль Украины.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский во время пресс-конференции на тему «Стратегия совместных действий в сфере реформирования оборонно-промышленного комплекса», сообщает Укринформ.

«На сегодняшний день мы рассматриваем вопрос создания полноценной боеприпасной отрасли Украины, и, надеюсь, что 2021 год станет действительно переломным в этом направлении», — подчеркнул Уруский.

Он отметил, что Украина упустила очень много времени и за многие годы так и не создала собственное производство боеприпасов, а Министерство обороны пыталось самостоятельно решать эту проблему.

«На самом деле мы должны иметь чёткую государственную программу создания боеприпасной отрасли, причём всех калибров: начиная от патронов 5,45 и заканчивая боеприпасами крупнокалиберными — 155 мм. Поэтому холдинговая компания, как предполагается, спецхимии и боеприпасов — именно на это и будет ориентирована в первую очередь», — объяснил вице-премьер.

Он также уточнил, что в упомянутый холдинг войдут не только предприятия Укроборонпрома, но и, например, Павлоградский химзавод. Также рассматривается много инвестпроектов. «Где-то через месяц мы сможем конкретно говорить», — пообещал вице-премьер.

Кстати. Во время заседания Совета национальной безопасности и обороны 10 июля 2017 года президент Пётр Порошенко сообщил о планах строительства в Украине завода боеприпасов по стандартам НАТО. В ноябре в Министерстве экономического развития и торговли уточнили, что речь идёт о реанимации существующих и создании новых мощностей для производства боеприпасов, в частности, артиллерийских снарядов калибра 100-155 миллиметров.

27 декабря 2017 года министр обороны Степан Полторак в эфире одного из телеканалов заявил, что в 2018 году в Украине начнётся строительство завода, который будет производить боеприпасы для ВСУ. В частности, он сообщил, что правительство приняло решение выделить 1,4 млрд гривен на его строительство.

Луганский патронный завод, который находится на неконтролируемой территории, в 2014 году перншёл под контроль т.н. ЛНР.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2019 года после взрывов и пожаров практически полностью уничтожен военный арсенал в Балаклее Харьковской области.