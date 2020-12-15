В Украине возросло количество тяжёлых случаев заболевания COVID-19 среди людей 30-40 лет

В Украине возросло количество тяжёлых случаев заболевания COVID-19, в том числе среди людей 30-40 лет.

Об этом в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

«У нас действительно увеличилось количество тяжёлых больных, процент людей, которые имеют тяжёлое течение болезни. Более того, мы говорим о том, что сейчас такой период, когда люди 30-40 лет имеют тяжёлое течение болезни. Это всё свидетельствует о том, что ситуация достаточно напряжённая», — сказал Степанов.

Относительно уменьшения количества тестирований Степанов отметил, что в лабораторных центрах пока нет очередей на тестирование и нет 100%-ой загрузки.

В целом, по словам министра, количество людей, страдающих COVID-19, уменьшилось, и об этом свидетельствуют данные МОЗ.

«Мы видим стабилизацию ситуации, в том числе в связи с карантинными мероприятиями, которые были введены. Более того, мы это верифицируем по разным данным: обращение к семейным врачам, количество проведённых тестов, обращения на горячую линию МОЗ», — сказал Степанов.

На своей странице в Facebook, министр отметил, что по состоянию на 15 декабря в Украине лабораторно подтверждено 909 082 случая COVID-19, из них за последние сутки — 8 416. Заболели 412 детей и 447 медработников.

По информации министра, за прошедшие сутки госпитализированы — 1 479 человек; летальных случаев — 233; выздоровели — 16 150 человек; осуществлено тестирований за сутки — 55 856 (в том числе методом ПЦР — 31 963, методом ИФА — 23 893).

За всё время пандемии в Украине заболело — 909 082 человека; выздоровели — 522 868 человек; летальных случаев — 15 480; проведено ПЦР-тестирований — 5 084 649.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (1 559), Одесской (830), Черкасской (665), Запорожской (599) и Полтавской (575) областях.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки в Украине было лабораторно подтверждено 6 451 случай COVID-19, в т.ч. в Одесской — 584.