В Украине COVID-19 переболело 772 760 человек — около 3% всего населения

COVID-19 переболело около 3% населения Украины.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак в интервью Телеграф.

«По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава, ковидом уже переболело около 3% населения Украины», — сказала Микичак.

Она добавила, что около 20% пациентов поступают в стационары с осложнениями, поэтому это лечение длится долго, течение болезни сложно прогнозируемое. Пациенты нуждаются не только в особых условиях, постсиндромном медикаментозном лечении, но и респираторной поддержке кислородом, особом длительном уходе.

Сегодня, по ее словам, наблюдается прогрессивный рост, который накладывается на рост сезонной заболеваемости респираторными инфекциями.

В Украине по состоянию на 3 декабря лабораторно подтверждены 772 760 случаев COVID-19, из них за сутки — 14 496.

По сообщению министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook, «второй день подряд имеем положительную статистику. Количество лиц, выздоровевших от коронавируса, за последние сутки составляет 15 372 человека. Эта цифра превышает количество заболевших — 14 496 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, зафиксированных в Украине на 3 декабря 2020 года», — сообщил министр.

За минувшие сутки заболели 745 детей и 614 медработников, зафиксировано 243 летальных исхода, госпитализированы 1 739 человек. Осуществлено тестирований за сутки — 72 678 (в том числе методом ПЦР — 47 172, методом ИФА — 25 506).

За всё время пандемии в Украине умерли 12 960 пациентов, выздоровели — 384 426.

Проведено ПЦР-тестов — 4 654 206.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев коронавирусной болезни зарегистрировано в Киеве (1 364), Запорожской (1 060), Одесской (935), Киевской (924) и Харьковской (906) областях.

Как сообщала Одесса News, 2 декабря министр культуры Александр Ткаченко обраьтился к украинцам с призывам «уже с субботы можно снова посмотреть спектакль в театре, ознакомиться с экспозициями музеев, послушать оперу, насладиться концертом в филармонии либо посмотреть фильм в кинотеатре, не откладывать спортзал на понедельник, встретиться на кофе с друзьями в кафе либо ресторане, пойти в торговый центр и найти себе там дело для досуга, и ещё много нужных вещей, по которым все мы успели соскучиться».