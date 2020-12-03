Итальянцы не смогут встретить Новый год на улице

В Италии запретят выходить из дома в новогоднюю ночь для уличного празднования, учитывая национальный карантин.

Об этом заявил министр по региональным вопросам Италии Франческо Бочча, сообщает Укринформ со ссылкой на dpa international.

Отвечая на вопрос журналистов, ослабит ли итальянское правительство карантин 31 декабря, министр настоял на пребывании итальянцев у себя дома, а не на улице.

«Будут ли новогодние празднования? — Мы празднуем дома», — заявил министр.

Сейчас Италия в подготовке к рождественскому сезону решает вопрос облегчения некоторых ограничений в условиях локдауна, введённого правительством 4 ноября.

В частности, собираются обсудить разрешение посещения рождественской службы, смягчение ограничений по межрегиональному передвижению для посещения родственниками своих семей, а также возможность проведения лыжных каникул.

По данным портала Worldometer, на утро 3 декабря в Италии зарегистрировано 1 641 610 случаев коронавируса, в частности, 57 045 летальных.

В мире по состоянию на 8 утра сегодняшнего дня зафиксировано 64 845 925 случаев заражения коронавирусом, 1 499 357 человек умерли, выздоровели 44 942 201.

Как сообщала Одесса News, несмотря на карантин, во Франции с 20 ноября начали продавать рождественские ёлки, объявив их «товаром первой необходимости».