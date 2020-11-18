Во Франции разрешили продажу ёлок, как «предметов первой необходимости»

Несмотря на карантин, во Франции с 20 ноября начнут продавать рождественские ёлки — правительство объявило их «товаром первой необходимости».

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Local.



«Это очень важно для французских семей, детей и всей отрасли», — отметил министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди, анонсировав начало продаж ёлок.

На прошлой неделе правительство страны объявило, что рождественские ёлки будут считаться «предметами первой необходимости», то есть на их продажу не будут распространяться карантинные ограничения.

Денорманди подчеркнул, что реализация ёлок должна осуществляться преимущественно на улице — на открытых рынках, в садовых центрах, на автостоянках супермаркетов.

Конкретные правила продажи рождественских деревьев в условиях карантина определит правительственный указ, который будет опубликован в ближайшее время.

В правительстве Франции заявили, что после введения второго общенационального карантина удалось восстановить контроль над эпидемией COVID-19 и преодолеть пик второй волны.

Между тем, на 10 утра 18 ноября, по данным Worldometer, Франция находится на 4-м месте после США, Индии и Бразилии по количеству заболевших коронавирусом — 2 036 755, в том числе умерших — 46 273 человека. Украина занимает 17-е место.

На 18 ноября в мире зафиксировано 55 988 036 заболевших (+637 373 за сутки), 1 344 366 умерших (+12 028) и 39 002 248 избавившихся от болезни (+507 807).

Как сообщала Одесса Nеws, одно из самых популярных в Италии новогодних мероприятий — рождественские ярмарки — в этом году не состоятся из-за коронавирусных ограничений.