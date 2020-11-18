В Одессу прибыла очередная партия кокаина вместе с бананами из Эквадора

Очередная партия наркотиков из Эквадора была задержана в Одесском морском порту.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что правоохранители Одесской области предупредили сбыт и распространение более 20 кг кокаина, скрытого от таможенного контроля.

«Наркотик прибыл из Республики Эквадор в контейнере с бананами, припрятанный в рефрижераторе в 20 брикетах», — говорится в сообщении пресс-службы.

По мнению специалистов, стоимость изъятой партии кокаина на «чёрном рынке» составляет ориентировочно 4 млн долларов США.

Проводятся следственные действия.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2020 года по ходатайству прокуроров Одесской областной прокуратуры взяты под стражу организатор и три члена организованной преступной группы, подозреваемой в незаконном приобретении, хранении с целью сбыта и сбыте психотропных веществ (ч.3 ст. 307 УК Украины).

Фото: Пресс-служба Одесской областной прокуратуры