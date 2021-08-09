Беженец из Беларуси просит одесский суд не экстрадировать его на родину

9 августа в Приморском районном суде Одессы прошло очередное заседание по делу об экстрадиции белорусского беженца Юрия Зайцева.

Как сообщил корреспонденту Одесса News Юрий Зайцев, суд должен был рассматривать вопрос о мере пресечения фигуранту дела, который находится под домашним арестом.

«Мои адвокаты просили судью сменить круглосуточный домашний арест на ночной, так как мне необходимо проходить лечение в связи с рядом заболеваний, являться в больницу, правоохранительные органы, миграционную службу, к правозащитникам. И так же в связи с тем, что я уже год нахожусь под арестом и мне необходимо работать, чтобы просто выжить в этой ситуации», — сказал Зайцев.



Юрий считает, что, поскольку у него в Украине нет ни друзей, ни родных, но есть место работы, жильё, он не нарушал обязанностей, возложенных на него судом.

Зайцев рассказал, что в суде, ознакомившись с материалами, присланными прокуратурой, выяснилось: «миграционная служба вынесла отказ на моё обращение к ним ещё 13 мая, что было для нас шоком, так как 14 июля я являлся в ГМС (государственная миграционная служба, — ред.) для продления справки и дважды дополнял материалы к делу. Но меня никто не уведомил о отказе и по сию минуту у нас нет официальной информации об отказе. На суде у прокурора не было официальных бумаг, подтверждающих этот факт. Сами документы относительно суда были переданы прокурором лишь вчера вечером и у нас не было времени подготовиться и проверить эту информацию».

Судом было вынесено решение о продлении круглосуточного домашнего ареста с ношением браслета ещё на один месяц.

Юрий Зайцев напомнил нашему корреспонденту, что «сегодня, 9 августа, символичная дата. Ровно год назад состоялись выборы президента РБ, которые были фальсифицированы действующей властью, и нелигитимный президент проводит репрессии относительно несогласных с результатами выборов. Напомню: неделю назад был убит руководитель Белорусского дома в Киеве, от чего становится крайне тревожно осознавать, что такое белорусские спецслужбы могу сделать с каждым».

Как сообщала Одесса News, в августе 2020 года в Одессе был задержан гражданин Беларуси – 30-летний Юрий Зайцев, уроженец Пинска, находящийся в международном розыске с 2014 года, по версии следствия, как один из организаторов чуть ли не самого крупного бизнеса по торговле наркотиками в Беларуси. Свою вину Зайцев категорически отрицает и утверждает, что покинул Беларусь из-за боязни репрессий за проводимую им деятельность против режима Лукашенко и силовиков, за защиту прав простых граждан Беларуси и против объединения своей страны с Россией.

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