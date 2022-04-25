Госбюро расследований планирует в Измаиле национализировать два белорусских судна

Государственное бюро расследований и Госпогранслужба Украины выявили белорусское судно «Надежда» и сухогрузную баржу, которые находились в акватории Измаильского порта в Одесской области, и инициируют их национализацию.

Об этом 25 апреля сообщил пресс-центр ГБР.

По данным правоохранителей, корабли были задействованы в логистических операциях РФ на реке Дунай.

«Владельцы пытались спрятать во время войны нефтеналивной танкер «Волгонефть-268″ на Ильичёвском судоремонтном заводе, сменив прописку корабля на Замбию. Также для минимизации обязательных платежей в госбюджет Украины стоимость судов была существенно занижена, что могло привести к значительным убыткам», – подчеркнули в релизе.

Сотрудники ГБР передали суда на хранение в Администрацию морских портов Украины, а также инициировали их национализацию. Соответствующие документы подали в Одесскую областную военную администрацию.

Кстати. 3 марта Верховная Рада приняла закон об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и её резидентов.

Как сообщала Одесса News, Государственное бюро расследований выявило в одесских портах и инициировало национализацию имущества, принадлежавшего российским предпринимателям, в частности, металла на 93 млн грн.

Фото: ГБР

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