Россия заминировала пути судов от Босфора до Одессы, заявив, что это украинские мины

РФ заявила, что в Чёрном море дрейфуют сотни «украинских» мин.

Об этом сообщает главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил в Facebook.

По его данным, капитан морского порта Сочи Вячеслав Румянцев 18 марта отправил судовладельцам и капитанам судов в Черноморском регионе письмо, в котором заявил, что якорные мины, якобы установленные ВМС Украины на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного, оторваны. Всего дрейфует более 400 морских мин.

Цель этого предупреждения – препятствовать морскому трафику коммерческих судов в Чёрном море, пишет Клименко.

Оно требует немедленного введения в Чёрное море постоянной минно-тральной группы НАТО, считает эксперт.

«По данным источников BlackSeaNews, речь идет о минировании со стороны Черноморского флота РФ рекомендованных путей коммерческих судов от Босфора в направлении Одессы, это прикрывается ложью о «сорванных штормами украинских минах». Дрейфующие в штормовом море мины подсчитать невозможно в принципе – это может сделать только тот, кто их устанавливал», – подчеркнул Клименко.

Он опубликовал также схему, на которой показано, как РФ заминировала морские пути.

Спикер Одесской облвоенадминистрации Сергей Братчук считает, что «Украина в связи с заминированием Черноморским флотом РФ акватории Чёрного моря (как минимум – от устья Дуная до острова Змеиный) должна экстренно предложить прибрежным государствам (Болгарии, Румынии, Турции) организовать совместную военно-морскую гуманитарную операцию по разминированию. Для этого необходимо в темпе создать общую Черноморскую группировку минно-тральных кораблей».

Среди других срочных мер предлагается предложить НАТО направить в Чёрное море Постоянную средиземноморскую противоминную группу НАТО №2 (Standing Nato Mine Countermeasures Group Two, SNMCMG2). «Она существует в следующем составе: Flagship — ESPS Meteoro (Испания), тральщики ESPS Sella (Испания), FGS Bad Rappenau (ФРГ), ITS Gaeta (Италия). Это станет очередным тестом для НАТО как организации», — пишет спикер ООВА.

Также для обеспечения работы общей минно-тральной группы следует предложить Болгарии, Румынии, Турции сформировать группу надводных кораблей этих стран для прикрытия тральщиков с моря и авиационную — с воздуха.

«Параллельно нужно снова задать вопрос перед странами НАТО о закрытии неба – но не над территорией Украины, а над Чёрным морем, то есть над морским пространством за пределами 12-мильной зоны вдоль побережья», — предлагает Братчук.

Как сообщала Одесса News, с начала российского вторжения в Украину российские войска обстреляли три корабля под флагом Панамы, находившихся в Чёрном море.

Фото: Facebook

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.